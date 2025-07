Lamine Yamal comienza a ser un problema en el vestuario, varios compañeros no le hablan

Este verano hemos descubierto una faceta completamente nueva en lo que respecta a Lamine Yamal. El joven crack del Barça ha sido visto en todo tipo de lugares y con compañías de lo más variopintas. Ha demostrado que no tiene la cabeza tan bien amueblada como se quería pensar y su actitud ha dejado mucho que desear. No ha sido el más profesional y lo peor es que este pensamiento lo ha llevado a los primeros entrenamientos de la pretemporada. Ya no es ese jugador serio y centrado en lo que pasa sobre el terreno de juego, prefiere tener la cabeza metida en otros asuntos alejados de lo que es el fútbol.

Ante esta situación, no han sido pocos los compañeros y amigos de Lamine, como Pedri o Balde, que le han pedido que se centre de una vez. Lo ven demasiado disperso y con la cabeza puesta en demasiados asuntos, sin que ninguno de ellos sea el fútbol. Además, su falta de implicación en los entrenamientos pone de los nervios a todo el mundo. Desde Hansi Flick a los jugadores más veteranos, que han comenzado a ver con malos ojos a Lamine.

Las críticas no son del gusto de Lamine Yamal

En este sentido, Lewandowski, Araujo y Raphinha también se han sentado a hablar con Lamine para dejarle claro que no les gusta nada esta nueva actitud que ha adoptado. Creen que no está siendo respetuoso con sus compañeros y que no puede seguir así. Como líderes del vestuario, los tres están hartos de llamarle la atención y esta ha sido la última vez que lo intentan. Si no hace caso, ya va a ser su problema.

De hecho, conscientes de que Lamine no lleva nada bien que lo critiquen, ya no hay casi nadie que se arriesgue a decirle a Lamine lo que debe o no debe hacer. Creen que eso es labor de su representante y de Flick, por lo que no son pocos los que han dejado de hablar con el joven español.

Así pues, Lamine Yamal se está convirtiendo en un serio problema para el vestuario del Barça, donde comienzan a no soportar la actitud del canterano blaugrana, que ya se siente y se comporta como una estrella.