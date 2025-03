Lamine Yamal crea tensiones en el vestuario del Barça

Solo tiene 17 años, pero Lamine Yamal ya es uno de los líderes dentro del vestuario del FC Barcelona. A pesar de que lleva poco más de dos años en el fútbol profesional, el extremo ya se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo y su opinión empieza a ser importante entre sus compañeros y en los despachos del club. Por eso, el catalán lleva tiempo pidiendo a los dirigentes del Barça un fichaje.

Al atacante le ilusionaría mucho la llegada de Nico Williams, uno de sus mejores amigos. El vasco ya estuvo a punto de llegar al conjunto azulgrana el verano pasado, pero la operación no fructificó y ahora parece que el interés mutuo se ha ido apagando. Aun así, Lamine sigue insistiendo a la dirección deportiva, encabezada por Deco, que sería un fichaje muy bueno para el equipo.

Lamine Yamal está pidiendo el fichaje de Nico Williams

Eso ha creado tensiones en el vestuario del Barça, ya que Raphinha está harto de ver cómo intentan darle competencia en el puesto que está jugando ahora mismo, en el extremo izquierdo. El club catalán ya ha asegurado que está buscando un refuerzo en esa posición de cara al próximo verano, algo que no ha gustado nada al brasileño, ya que no quiere que le quiten el puesto en el once.

Por eso, la insistente petición de Lamine Yamal a la directiva para que fiche a Nico Williams está incomodando mucho a Raphinha y, de hecho, el brasileño ya se lo ha comentado un par de veces al joven delantero, pero el de Rocafonda sigue confiando en la llegada del vasco porque son grandes amigos y serviría para que el equipo fuera a más, como en la selección española.

El Barça tomará una decisión en los próximos meses acerca del extremo izquierdo

De momento, el Barça está rastreando el mercado y no se tomará una decisión definitiva respecto al fichaje de un extremo izquierdo hasta dentro de unos meses, cuando la temporada haya terminado y entre de lleno el mercado de fichajes. A pesar de las quejas de Raphinha, la intención sigue siendo la de incorporar a alguien de nivel para esa demarcación, pero está por ver si será el jugador del Athletic Club.