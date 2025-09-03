Lamine Yamal, Cubarsí y Pedri han dejado tirado a Fermín: ninguno le dirige la palabra

Después de los primeros días en la concentración de la Selección Española, parece que se puede confirmar que dentro del vestuario del Barça hay algo que se ha roto de verdad. Los jugadores culés ya no forman esa gran piña que conformaron durante la pasada temporada. El grupo se ha ido fragmentando hasta llegar a un punto en el que los del Barça van cada uno por su lado o, si van juntos, nunca lo hacen al lado de un Fermín, que en todas las imágenes ha sido visto con un posado muy serio, lejos de sus compañeros del Barcelona y sin estar especialmente contento, como si en su cabeza algo todavía estuviera dando vueltas.

Y es que después de un verano más que convulso, las cosas siguen igual para un Fermín que ya no sabe quiénes son sus aliados y quiénes van a ser sus enemigos. Tanto dentro como fuera del vestuario. Hasta ahora sabemos que con Gavi y Lamine apenas se habla. Sin embargo, parece que Pedri y Cubarsí tampoco le tienen un aprecio especial, ya que en los entrenamientos de la Roja no se juntó con ellos en ningún momento.

El Chelsea, la oportunidad de comenzar de cero

Ahora parecen más claras las razones que llevaron a Fermín a dudar seriamente sobre su fichaje por el Chelsea. Apenas se lleva con sus compañeros del Barcelona, con los que creció en la Masía y con los que ha roto la amistad. En el campo se llevan bien porque lo requiere el equipo, pero una vez fuera del verde, la situación se pone tensa. Y el Chelsea era una oportunidad para comenzar de cero.

Sin embargo, ahora esa oportunidad ya no existe, el mercado está completamente cerrado y ya no hay opciones a dejar el Barça y a comenzar de nuevo en otro equipo. De modo que le va a tocar poner el pecho y seguir adelante, estén o no sus compañeros de su lado.

Así pues, lo visto en los primeros días de concentración de la Selección Española no invita al optimismo. Fermín está solo, sus compañeros del Barça no están a su lado y parece que Cubarsí y Pedri se suman al grupo de Gavi y Lamine.