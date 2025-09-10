Lamine Yamal desencadena tensiones en el vestuario del Barça

Lamine Yamal se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. Con tan solo 18 años, el extremo ha tenido una irrupción increíble en el FC Barcelona, lo que ha provocado que el club le haya dado todo lo que ha querido y se haya rendido a sus pies. Después de haberle entregado el mítico dorsal '10', el catalán ya es la primera espada del equipo y el más importante en el campo.

Sin embargo, esto ha provocado tensiones en el vestuario del Barça, ya que algunos jugadores no están conformes con todo lo que se le está dando al delantero y creen que todo está yendo demasiado rápido para el jugador, teniendo en cuenta su edad y la poca experiencia que tiene en el fútbol profesional, además de que esté constantemente en polémicas y en la prensa rosa.

Lamine Yamal habría provocado tensiones en el vestuario del Barça

Su crecimiento meteórico ha generado tensiones y algunos futbolistas han empezado a mostrar su incomodidad por el trato diferencial que estaría recibiendo por parte de la entidad azulgrana, con cierto malestar por la velocidad en la que Lamine se ha convertido en "intocable" por parte del club. A pesar de su gran rendimiento en el campo, varios pesos pesados querrían ir más despacio.

Por su parte, el Barça quiere cuidarle con detalle y evitar que su carrera se vaya a pique o, peor, que decida marcharse e irse a otro equipo donde le paguen más. Por eso, se le está dando todo lo que quiere, ya que es un fenómeno poco antes visto en el mundo del fútbol, por su edad y por todo lo que hace ya en un terreno de juego, ya sea a partir de goles o asistencias.

Algunos jugadores creen que se está yendo muy rápido con él

De hecho, en el vestuario no se cuestiona la calidad de Lamine Yamal, todo lo contrario, ya que piensan que llegará a ser un jugador legendario, si no tratan de recordar que el éxito colectivo tiene que pasar por mantener la unión de grupo y evitar que algunos futbolistas estén más beneficiados que otros, evitando grietas internas que provoquen que no se ganen títulos.