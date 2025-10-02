Lamine Yamal, en el punto de mira, en el vestuario no gusta la vida que lleva

Lamine Yamal estuvo a punto de ganar el Balón de Oro con tan solo 18 años. El jugador del FC Barcelona se quedó a las puertas del máximo galardón que puede ganar un futbolista después de consagrarse como uno de los mejores del mundo en las últimas temporadas, a pesar de ser tan joven. Aun así, y aunque en el campo sea muy bueno, está en el punto de mira del vestuario.

A algunos jugadores del Barça no les acaba de gustar la vida que está llevando fuera de los terrenos de juego, teniendo en cuenta que Lamine está constantemente en el orden del día respecto a alguna polémica suya o de su entorno, con su padre siendo noticia día sí y día también. Por eso, algunos veteranos le han recomendado un cambio de actitud para evitar problemas en el futuro.

Lamine Yamal está en el punto de mira por la vida que lleva fuera del Barça

Uno de ellos ha sido Robert Lewandowski, quien ya se sabe que no tiene muy buena relación con el catalán desde que el joven empezó su andadura en el Barça. Esta ha ido mejorando, pero no han conectado bien entre ambos y el polaco ya le ha advertido en muchas ocasiones que no triunfará en el mundo del fútbol si no cambia su comportamiento fuera del campo.

Además, desde el banquillo también le han lanzado advertencias. El último en hacerlo fue Hansi Flick, que volvió a repetir que era un jugador muy importante para el conjunto azulgrana y uno de los mejores del mundo, pero que tendrá que seguir trabajando y luchando si quiere continuar a este nivel. Al técnico alemán tampoco le gusta mucho todo lo que hace Lamine fuera del Barça.

A parte del vestuario no le acaba de gustar la actitud del extremo

Aun así, parece complicado que el extremo pueda cambiar de actitud. Lamine ya ha dicho por activa y por pasiva que él es así y no va a cambiar su forma de vida, por mucho que moleste, pero ha asegurado que, cuando toca centrarse en el fútbol, lo hace al 100%, como ha demostrado durante su joven carrera.