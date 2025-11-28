Lamine Yamal, en la discoteca hasta las 3:30 de la madrugada, la gota que colma el vaso en el Barça

Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo y, por ende, una pieza indispensable en los esquemas del FC Barcelona. Por eso, la vida que está llevando fuera de los terrenos de juego el extremo no está gustando nada a la entidad azulgrana y, además, preocupa, ya que su actitud y sus decisiones no están muy bien vistas por algunos dirigentes, hartos de él.

La última fue su nueva salida nocturna, teniendo en cuenta que hace un par de semanas estuvo de fiesta en la discoteca Luz de Gas de Barcelona hasta las tantas de la madrugada, las 03:30 horas, algo que un futbolista no debería hacer ni mucho menos, a pesar de que al día siguiente no había entrenamiento y, por lo tanto, Lamine no tenía que acudir a la Ciudad Deportiva del Barça.

La vida que está llevando Lamine Yamal fuera del Barça preocupa

Aun así, en ese momento estaba de baja con la selección española por su lesión de pubalgia y el tratamiento que se le hizo, el cual tenía que estar con un reposo absoluto en su casa. Sin embargo, el jugador decidió irse de fiesta con su grupo de amigos, una gota que colmó el vaso en el conjunto azulgrana, ya que no vieron nada bien lo que hizo estando con molestias físicas.

Además, en el último partido contra el Chelsea, donde se encendieron todas las alarmas, Lamine también vivió un encuentro hostil, tanto por el marcaje de Marc Cucurella como por la afición contraria, que estuvo muy encima de él. La realidad es que el extremo estuvo muy bien marcado y no pudo tener un buen nivel sobre el césped de Stamford Bridge, algo que se le reprochó.

El extremo catalán tampoco está rindiendo al 100% en el campo

De momento, Lamine no ha demostrado que pueda llevar con dignidad el '10' a la espalda, por lo que está por ver si su nivel sobre el terreno de juego mejorará y, más aún, si sus escapadas nocturnas y su polémica vida fuera del Barça mejorarán, algo que en el club preocupa en exceso por la edad que tiene.