Lamine Yamal está harto de las críticas de Hansi Flick y no le aguantará ni una más

A lo largo de las últimas semanas se ha hablado mucho del estado de la relación entre Lamine Yamal y Hansi Flick. Jugador y entrenador habrían tenido que pasar por algún que otro momento complicado en su relación profesional. Y es que a Flick no le acaba de gustar el estilo que lleva la joven estrella culé, que parece estar más centrado en todo lo que le pasa fuera del campo que en lo que tiene que ver con el fútbol. Una forma de entender la vida que no gusta nada al entrenador germano.

Ante esta situación, Flick ya ha hecho varios comentarios ante la prensa, en los que no ha hablado especialmente bien sobre Lamine Yamal y su vida. Parece que, lejos de querer darle elogios, el entrenador prefiere destacar lo negativo para evitar que a Lamine se le suba la fama a la cabeza. Sin embargo, lo que no preveía era que al ‘10’ le sentaran tan mal las críticas relativas a su aportación sobre el terreno de juego.

Lamine odia que duden de él

La realidad es que a Lamine Yamal le resbala todo lo que puedan llegar a decir sobre su vida privada o su relación con Nicki Nicole. Sin embargo, lo que de verdad irrita a Lamine son las dudas y críticas sobre su juego. El español se considera el mejor del mundo y, a pesar de que acepta que le corrijan ciertos aspectos y toma bien los consejos que le dan, no quiere que duden de sus capacidades. Se sabe el jugador más importante del equipo y que lo duden no le gusta nada.

Es por este motivo que Hansi Flick ya está más que enterado de la situación y le han pedido que frene en las críticas hacia Lamine Yamal y su juego. La estrella culé no aguantará más críticas y, por el bien de todos, lo mejor es evitar hablar mal de él en público.

Así pues, Flick ya lo sabe: se acabó eso de criticar constantemente a Lamine, ya que no sirve para motivarlo, sino que solo le genera ansiedad y enfados innecesarios.