Lamine Yamal exige una serie de condiciones para seguir en el Barça

Lamine Yamal ha dejado de ser ese canterano con gran proyección que ilusionaba a todo el mundo en la Masía. Ahora, el atacante culé se ha consagrado como uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor de todo el planeta. Es el gran líder futbolístico del Barça de Hansi Flick y su más reciente renovación lo consagra como lo que realmente es, el buque insignia de este equipo. Sin embargo, más allá de la vertiente económica, que es clave, el crecimiento de Lamine también implica una serie de cambios importantes dentro del equipo. Y es que ya no quiere ser tratado como un joven crack; ahora considera que debe ser tratado como lo que realmente es, el mejor jugador del mundo.

Con esta nueva consideración, Lamine tiene muy claro que debe comenzar a asumir más galones. Entiende que el brazalete de capitán es un tema muy diferente y que con el tiempo ya le llegará. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con goles y aspectos puramente futbolísticos debe comenzar a pasar por él. Y en Mallorca ya vimos el primer ejemplo: se ha sumado a la nómina de lanzadores de faltas del equipo. Ya no es Raphinha el que lo tira todo; ahora Lamine es uno más.

Un paso adelante similar al de Messi

Con la Selección Española también vimos cómo Lamine asumía el mando y disparaba un penalti en la Nations League, ante Francia, demostrando, de nuevo, que quiere más galones. El canterano entiende que el Balón de Oro no solo se gana con regates y asistencias. Hay que meter más goles y ahí, las faltas y los penaltis suman mucho. Por lo que, como hizo Messi en su momento, ha optado por dar un paso adelante y comenzar a ser él el encargado de tirarlos.

Por otro lado, ya se expresó en Son Moix, que el juego del Barça pasa de forma constante por la banda derecha. Y es que cada balón que toca Lamine es mucho mejor. Nadie imprime tanto ritmo, desborde y peligro a las jugadas como él. Por lo que Flick siempre lo ha tenido claro: mejor que se las juegue Lamine a que lo haga cualquier otro jugador.

La realidad es que todas estas condiciones forman parte del crecimiento y de la continuidad de Lamine Yamal, que ha dejado muy claro que, o le permite crecer y asumir más galones, o va a entender que no lo quieren.