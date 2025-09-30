Lamine Yamal ha pedido que no juegue porque con él Pedri juega mucho peor

En can Barça tienen claro que si hay una forma de poder ir con plenas garantías a ganar los partidos, hay dos jugadores, más allá de Lamine Yamal, que son básicos para que los de Hansi Flick saquen una victoria. Y es que cuando Frenkie De Jong no ha podido acompañar a Pedri, el equipo lo ha acusado de forma muy grave. Pues, el neerlandés es el socio ideal para el canario que, para poder desplegar todo su arsenal de recursos ofensivos con el balón en los pies, necesita a un compañero en la medular que entienda todo lo que hace, y De Jong es ese hombre.

Cuando toca ser vertical, De Jong rompe líneas y abre espacios para que Pedri encuentre con mayor facilidad a los atacantes; cuando toca mantener el balón, el neerlandés se ofrece constantemente para que Pedri pueda asociarse con él en corto para que el rival ni huela la pelota. Forman una dupla que, con el tiempo, se ha acabado entendiendo con la mirada. Y eso Hansi Flick lo sabe muy bien, por esto ha designado a ambos como dos piezas absolutamente insustituibles en el equipo.

Lamine pide que no toquen a De Jong

Si bien es cierto que las ocasiones en las que Lamine Yamal y De Jong se asocian son mínimas, la realidad es que la presencia del ex del Ajax es básica para que Pedri lo pueda encontrar en situaciones de cierta ventaja o de uno contra uno. Es ahí donde Lamine es letal: todo viene mucho más fácilmente si el balón le llega rápidamente y de forma limpia. Algo que no sucede si De Jong no está en el campo y juega Casadó.

Casadó no llega al nivel de los demás

A pesar de que Marc Casadó es una garantía de fiabilidad defensiva y de orden táctico, la realidad es que el catalán no tiene ese talento diferencial de De Jong. Al de Sant Pere de Vilamajor no le da la calidad para asociarse tan bien con Pedri, no lo pone en situaciones de ventaja que deriven en ocasiones de gol.

Todo esto lo nota un Lamine que, según cuentan, ya ha pedido a Hansi Flick que no cambie nunca a Frenkie De Jong, ya que sin él y con Casadó en el campo, Pedri juega mucho peor o puede ser menos diferencial.