Lamine Yamal ha sido el responsable de la venta de Fermín, por su mala relación con Gavi

En la directiva del Barça están muy preocupados por la decisión que van a tomar respecto de Fermín López en las próximas horas. El futbolista formado en la Masía tiene una oferta del Chelsea encima de la mesa y desde el club ya le han comunicado que con 50 millones de euros le van a abrir las puertas de par en par si lo que desea es probar suerte en Inglaterra o en el club que sea, en este caso el Chelsea. Sin embargo, esta decisión de Fermín no va a ser tomada de forma absolutamente objetiva y sin presión. La realidad es que hay una serie de factores que lo están alterando todo. Incluso los deseos del propio Fermín.

En este sentido, la reciente pelea entre Fermín y Gavi ha marcado sobremanera la decisión del mediapunta. Y es que, el hecho de que apenas se pueda hablar con él, hace que en el vestuario se esté viviendo un clima muy enrarecido. Gavi ya no quiere a Fermín en el equipo y es una idea que se ha ido contagiando alrededor del vestuario del Barça. De hecho, fuentes cercanas al entorno culé aseguran que el propio Lamine Yamal ha estado, de alguna manera, presionando a Fermín para que deje el Barça.

El vestuario deja solo a Fermín

La realidad es que en el vestuario culé, cada vez hay menos gente que esté al lado de Fermín en esta pelea de egos con Gavi. El de los Palacios tiene muchos amigos cercanos dentro de la plantilla y los pesos pesados como Lamine Yamal se han posicionado de su lado. Una situación que ha dejado muy solo a Fermín, que siente que sus compañeros le han dado la espalda en un momento sumamente complicado.

Es por este motivo que estas dudas del jugador a la hora de decidir si quiere quedarse o dejar el club han aparecido tan de repente. En el Gamper dijo que se quedaba al 100%. Sin embargo, ese porcentaje ha bajado de forma ostensible por culpa de esta mala relación con varios de sus compañeros, con los que casi ni se habla en el día a día.

Así pues, entre Gavi y Lamine Yamal se está haciendo, en cierto modo, presión indirecta para que Fermín López acabe viéndose obligado a aceptar la propuesta del Chelsea y dejar el Barcelona este verano.