Lamine Yamal le ha pedido a Flick que no lo eche del Barça

En tan solo pocos años en la élite del fútbol, Lamine Yamal se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo y en una pieza indispensable en el FC Barcelona, incluso al nivel de ser un peso pesado en el vestuario. Por eso, el extremo le habría pedido a Hansi Flick que uno de sus amigos dentro del equipo tendría que quedarse por el bien de todas las partes.

Se trata de Héctor Fort, uno de los jugadores que está marcado en rojo en la carpeta de salidas y que tiene la cruz puesta por parte del técnico. El lateral no existe para Flick y ya le ha pedido que se vaya, teniendo en cuenta que delante tiene a futbolistas como Jules Kounde o Eric García, por lo que no tiene sitio en la plantilla y solo se quedaría en el banquillo sin tener minutos.

Lamine Yamal quiere que Héctor Fort se quede en el Barça

Aun así, Fort está luchando para quedarse en el Barça y demostrarle al alemán que puede ser importante, al menos de cara al futuro, ya que solo tiene 19 años. Por eso, la dirección deportiva quiere que el defensa salga para que tenga más protagonismo en otro conjunto, ya sea en forma de cesión o incluso con un traspaso, aunque siempre guardándose una opción de recompra.

La entidad azulgrana no quiere que su progresión se vea cortada al no disponer de buenas oportunidades y le ha recomendado irse, aunque de momento, Fort no ha encontrado un equipo que le guste para poder abandonar el club de su vida. Por su parte, Lamine es uno de los mejores amigos del lateral dentro del vestuario y estaría impidiendo su marcha durante el verano.

El lateral tiene muchos números para abandonar el club

Sin embargo, parece complicado que el delantero pueda cumplir su deseo. A día de hoy, Fort tiene muchos números para abandonar el Barça en los últimos días de mercado y algunos equipos interesados en él ya han llamado a su puerta, como el Mallorca o el Paris FC, recién ascendido a la Ligue 1 y donde el joven defensa podría tener muchos minutos para seguir creciendo.