Lamine Yamal le ha pedido a Flick que no vuelva a jugar, no se siente cómodo con él a su lado

A lo largo de la pasada temporada pudimos ver cómo el fichaje de Dani Olmo era una incorporación hecha a medida para la plantilla de Hansi Flick. El de Terrassa no necesitó ni un día para adaptarse al juego del Barça. Olmo es un jugador nacido para jugar en el conjunto blaugrana y se notó desde el primer momento. Además, si hay algo que ayudó de forma especial fue la buena sintonía que conformó con Lamine Yamal, con el que se entiende sin siquiera mirarse. Una ventaja que permite que los culés puedan generar mucho peligro gracias a la capacidad de asociación de los dos cracks.

Ante esta situación, a lo largo de la semana pasada hubo una reunión entre Lamine Yamal y Hansi Flick en la que el 10 del Barça le dejó muy clara su preferencia a la hora de formar la delantera en el once del Barcelona. En este sentido, mientras que no hace diferencias entre Ferran, Lewandowski o Raphinha, en la mediapunta sí que es mucho más exquisito. Ahí no quiere jugadores que sean llegadores como Fermín, a Lamine le gusta Dani Olmo y lo ha dejado muy claro: si está sano, debe ser el titular.

Fermín, señalado por Lamine

En la plantilla del Barcelona son muy conscientes de que Fermín es un jugador más que válido para el equipo. Sin embargo, si hay algo en lo que no destaca especialmente, por ser un mediapunta, es en su capacidad para asociarse; se le da mucho mejor llegar y buscar portería. Ahí es un jugador top de verdad y pocos tienen tanta facilidad para marcar goles. Sin embargo, esto no convence a Lamine.

El 10 quiere a un jugador más asociativo, cree que para marcar goles ya están los delanteros y quiere a un mediapunta que aporte velocidad a la circulación como sí puede hacer Dani Olmo, a diferencia de Fermín. Además, parece muy claro que ahora el entendimiento entre Lamine y Fermín no va a ir a mejor.

Así pues, Lamine Yamal ya ha dejado muy claras sus preferencias para el once del Barça y, más allá de lo personal, tiene claro que a nivel futbolístico Dani Olmo debe ser el que juegue en la posición de diez en el once culé.