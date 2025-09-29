Lamine Yamal le ha pedido a Laporta, personalmente, que lo fiche en 2026

El FC Barcelona ya empieza a planear su ataque para la temporada 2026 y hay varios nombres sobre la mesa. Los favoritos son Julián Álvarez, Harry Kane y Erling Haaland, cada uno con sus ventajas y dificultades. Álvarez sueña con aterrizar en el Camp Nou, Kane es la opción más económica, mientras que Haaland se perfila como el jugador con más potencial para revolucionar la delantera blaugrana.

Lamine Yamal quiere a Haaland a su lado

El joven talento del Barça, Lamine Yamal, habría trasladado personalmente a Joan Laporta su ilusión por jugar junto a Haaland. Según fuentes cercanas, Lamine considera que el noruego es un rematador excepcional y que su presencia en el ataque potenciaría su juego. Para el extremo, Haaland no sería solo un fichaje estrella: sería su compañero ideal en el frente ofensivo, la dupla que podría llevar al Barça a competir al máximo nivel en Europa.

El mensaje de Lamine evidencia la ambición de los jóvenes culés de rodearse de jugadores de élite y su determinación por tener voz en el futuro de la plantilla. Su insistencia ha captado la atención de la presidencia y podría influir en las decisiones del club para el mercado de verano de 2026.

El gran obstáculo: el precio de Haaland

El problema principal es económico. Haaland no será barato, y si el Manchester City acepta venderlo, la operación podría superar los 120 millones de euros. Una cifra elevada que obligará a la dirección deportiva a planificar cuidadosamente cómo encajar un fichaje de esta magnitud en las finanzas del club. Aun así, la determinación de Lamine Yamal podría ser clave. El joven extremo ya ha dejado claro que quiere a Haaland a su lado y está dispuesto a hacer presión para que el Barça acometa la operación.

Así pues, el futuro de la delantera del Barça en 2026 podría tener a Lamine Yamal y Erling Haaland como protagonistas. El club tendrá que valorar si puede asumir la inversión millonaria y, al mismo tiempo, cumplir con las aspiraciones de su joven estrella. Lamine ya lo pidió: quiere jugar junto al noruego, y esa ilusión podría marcar la hoja de ruta del Barça en el próximo gran mercado de verano.