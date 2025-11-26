Lamine Yamal lleva una vida muy peligrosa fuera del Barça

Lamine Yamal es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona, como ha demostrado el propio futbolista en los últimos años. Por eso, en el club lo quieren tener muy controlado, teniendo en cuenta que tan solo tiene 18 años y que aún le falta bastante para madurar, pero también existe cierta preocupación por la vida que estaría llevando fuera del Barça y de los terrenos de juego.

En ese sentido, en la entidad azulgrana hay nervios e inquietud por todo lo que está haciendo Lamine por las noches, ya que es sabido que en las últimas semanas estuvo de fiesta en discotecas hasta altas horas de la madrugada. Aunque no tenía entrenamientos al día siguiente por ser parón de selecciones, su situación no acaba de gustar al Barça y podrían colocarle medidas.

En el Barça preocupa la vida peligrosa de Lamine Yamal

El jugador estuvo de fiesta hace dos semanas un jueves, primero en la discoteca Luz de Gas, donde estuvo disfrutando con un grupo de amigos en un reservado y en el que solo podían entrar mujeres y sin móviles, una decisión un tanto polémica, mientras que al siguiente domingo también salió hasta altas horas de la madrugada, en este caso en un local de la calle Tuset, en Barcelona, según Laura Fa en 2Cat.

En el campo, Lamine está cumpliendo, consagrándose como uno de los mejores y ayudando al equipo. Aun así, en las oficinas del Barça no está gustando nada lo que está haciendo fuera del terreno de juego, ya que no ven normal que un futbolista salga dos veces por semana de fiesta y, más aún, cuando está afectado por la pubalgia. Aunque ya se encuentra mejor, sigue necesitando reposo.

Existe inquietud en el club azulgrana por lo que hace fuera del campo

A partir de ahí, la misma información apunta a que el Barça no descarta en ningún caso contratar a un detective privado para controlar la peligrosa vida que estaría llevando el extremo fuera de los terrenos de juego, como ya se ha hecho en otras ocasiones. El club catalán quiere tener controlada a su estrella y evitar que tire su carrera a las primeras de cambio.