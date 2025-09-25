Lamine Yamal no entiende que siga cobrando más que él en el Barça

Hace ya varios meses que en Can Barça esperan a Frenkie De Jong para cerrar del todo su renovación. El mediocentro neerlandés sigue asegurando, de puertas hacia dentro, que su único deseo es el de seguir defendiendo la elástica blaugrana, pero a la hora de la verdad sigue sin estampar su firma en un nuevo contrato que certifique su continuidad en el Barcelona durante unos cuantos años más. Y de paso, que también confirme que va a dejar de ser el futbolista mejor pagado de la plantilla junto a Robert Lewandowski. Algo que ha demostrado ser absolutamente insostenible.

Ante esta situación, el conjunto culé sabe que no tiene una opción diferente de la de ofrecer un contrato a la baja para el neerlandés. A la hora de firmar la renovación de Lamine Yamal, el club le dejó claro que, una vez acabaran los contratos de Lewandowski y De Jong, él iba a pasar a ser, con diferencia, el jugador mejor pagado de toda la plantilla. Una exigencia impuesta por el padre del jugador y por un Jorge Mendes que supo hasta dónde apretar a Laporta en las negociaciones.

El sueldo, una cuestión de ego

La realidad es que, al fin y al cabo, este aspecto económico no es nada más que un tema más relacionado con los egos que con cualquier otra cosa. Los culés saben que Lamine Yamal se quiere sentir como el mejor jugador de la plantilla y uno de los mejores del mundo. Eso pasa, más allá de los elogios, el dorsal 10 y todo esto, por tener un sueldo acorde con su posición. Algo que va a pasar y se certificará una vez lleguen los pagos de la próxima temporada, donde Lamine cobrará unos 12 millones y De Jong debería percibir 8 en lugar de los 10 actuales.

Y es que ni Lamine ni su entorno van a aceptar que se le pague menos que a cualquiera de sus compañeros. Él debe ser, siempre, el jugador mejor pagado de la plantilla. Y es que, al considerar que es el mejor, debe ser reconocido a nivel económico como tal.

Así pues, si De Jong sigue siendo el jugador mejor pagado de la plantilla del Barça, esto va a acabar suponiendo un grave problema de convivencia en el club, donde Lamine no aceptará algo que no sea ser el que más dinero gane de todos.