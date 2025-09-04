Lamine Yamal no está nada contento con Hansi Flick y la acusación de su ego desmedido

No ha sido el inicio de temporada soñado para el Barça. El equipo de Hansi Flick ha comenzado de una forma muy diferente a lo que lo hizo durante la pasada campaña. En este sentido, lejos de mantener ese gran nivel de implicación defensiva y de intensidad en la presión, el Barcelona ha mostrado cierta desidia y falta de deseo a la hora de luchar por los resultados. Algo que llevó a los culés a dejarse, en Vallecas, los primeros puntos de la temporada. Un resultado que hizo que Hansi Flick acusara al equipo de haber aumentado demasiado a nivel de egos. Algo que evidenció en una frase que apuntó de forma, más o menos directa, a Lamine Yamal y a otras estrellas blaugranas.

Ante esta situación, no han sido pocos los jugadores que se han mostrado ciertamente disgustados respecto de las declaraciones de Hansi Flick. Y ahí, el que más molesto está es Lamine Yamal, al que el enfado no se le pasa ni con la sucesión de los días. Lo que le falta es una charla uno a uno con Hansi Flick para esclarecerlo todo y para que ambos se puedan decir las cosas a la cara y sin miedo. Solucionando así unos problemas que han comenzado a surgir en estas recientes semanas.

Flick duda de la implicación de Lamine en el equipo

Todo esto viene desde la pretemporada. Hansi Flick ya vio como sus jugadores no estaban completamente dedicados a los trabajos físicos del equipo y se lo hizo saber en varias ocasiones. Faltaba intensidad y el problema radica, según el técnico alemán, en el hecho de que sus jugadores se creen demasiado buenos y superiores al resto. Eso es a lo que, según nos cuentan, Flick denomina ego. Todo sumado a los problemas interpersonales entre jugadores y a más de una actitud de cierta soberbia.

Esto no le hace ninguna gracia a Lamine Yamal, que se siente cuestionado por su entrenador. Ya dejó claro que no considera que se trate de un problema de egos, pero sí que lo achaca a la intensidad del equipo a la hora de entrar a los partidos. Un desacuerdo que habrá que tratar, una vez acabe el parón de selecciones.

Así pues, las declaraciones de Flick apuntando al ego de sus jugadores han sido una primera muestra de descontento por parte del entrenador alemán, que no está nada contento con lo que ha visto de Lamine y el resto de sus estrellas en este inicio de curso.