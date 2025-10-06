Lamine Yamal, obligado a volver antes de tiempo porque no tiene nivel para jugar en el Barça

Unos días atrás parecía que el Barça iba a ser capaz de sobrevivir sin problemas a la ausencia de Lamine Yamal. Con el gran juego colectivo, el equipo nunca acusó la ausencia de su mejor jugador. Sin embargo, contra el Sevilla quedó claro que cuando el equipo no funciona bien, se echa mucho de menos la capacidad del joven extremo culé para sacar adelante al equipo a base de su desborde y desequilibrio. Ahora no hay nadie que en ataque se eche el equipo a las espaldas y lo peor es que sus recambios no acaban de estar a la altura.

En este sentido, Ferran, que venía de un gran inicio de año, no estuvo a la altura cuando jugó en banda y, por su parte, Roony Bardghji demostró, de nuevo, que está muy lejos de tener el nivel necesario para ser un jugador importante, y mucho menos el principal recambio de Lamine Yamal. El joven sueco ni desborda ni es capaz de acabar con acierto todo lo que generan sus compañeros para él y en Sevilla dejó escapar varias ocasiones claras de gol.

Lamine Yamal debe volver cuanto antes

Si bien es cierto que la pubalgia es una dolencia muy complicada y que conviene sanar bien. En el seno del Barça saben que Lamine Yamal tiene que volver lo antes posible para evitar que Flick deba poner a jugadores como Ferran o Roony en la banda derecha, donde casi restan más de lo que aportan. Ya que ni desbordan ni pueden finalizar jugadas con eficacia. Dejando absolutamente desamparado el flanco diestro del ataque culé.

Todo esto ha dejado claro que Roony Bardghji no tiene el nivel, ni de lejos, para jugar en el Barça. El potencial lo tiene y de eso nadie duda. Sin embargo, a día de hoy no está capacitado para formar parte de uno de los mejores equipos del mundo. Le falta desborde, y mucha capacidad de finalización, ya que ante el Sevilla regaló dos goles que estaban casi hechos. Así pues, el regreso de Lamine Yamal puede marcar el devenir de la temporada de un Barça al que le queda claro que si el equipo no funciona como un reloj, acusa mucho la ausencia de su mejor jugador para desatascar partidos.