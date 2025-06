Lamine Yamal provoca un incendio en el vestuario del Barça

Hay un incendio en el vestuario del FC Barcelona. A Raphinha no le ha gustado nada la foto de Lamine Yamal con Nico Williams, al que no quiere de compañero de vestuario. La amenaza de venir un jugador internacional por España, amigo de Lamine y que además ocupa su demarcación, es algo que no ha gustado al brasileño en absoluto.

Todavía no hay nada seguro con respecto al futuro de Nico Williams, que dirime una posible salida del Athletic Club. Tiene ofertas de la Premier League (Arsenal), de la Bundesliga (Bayern de Múnich) y la del FC Barcelona. Por lo tanto, si bien no hay nada definido, el internacional brasileño Raphinha se siente amenazado. Esta discusión con Lamine no ha hecho gracia en el vestuario.

Lamine Yamal subió una fotografía a Instagram junto a Nico Williams, un guiño en toda regla de la amistad que los une. Eso sí, el Barça tiene como primera opción al colombiano Luis Díaz (Liverpool). Eso sí, no es un fichaje fácil. Nico y Luis Díaz no son los únicos nombres en la agenda del Barça, sino que también están anotados Rashford, Leao y Perisic. En principio, Nico Williams no entraría en las opciones. El propio Joan Laporta lo descartó cuando terminó la temporada, pero el fútbol es muy cambiante.

La mejor temporada de Raphinha lo refuerza en el vestuario del Barcelona

Este incendio dentro del FC Barcelona lo ha generado Raphinha con Lamine al encontrarse en una posición de fuerza. La temporada del internacional brasileño ha sido formidable y por ello no tolera el sentirse amenazado por la posible incorporación de Nico. En la banda izquierda del Barça el jugador sudamericano ha dado su mejor versión y considera que la titularidad es suya.

Es por ello que estos guiños no los considera aceptables Raphinha, que ya ha sido cuestionado en el pasado. Eso sí, a él no le quita el sueño, puesto que habla dentro del campo y sus cifras lo demuestran.

Nico se debate entre varias ofertas

El internacional español Nico Williams tiene importantes ofertas. Cuenta con suculentos movimientos por parte de la Premier League, de la Bundesliga y esta del FC Barcelona. Por lo tanto, la proximidad con Lamine Yamal puede ser un suculento motivo para venirse al club blaugrana.