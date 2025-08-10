Lamine Yamal recibe la advertencia de Flick, no habrá más excepciones, la vida fuera del Barça debe cambiar

Lamine Yamal es la gran estrella del FC Barcelona y se le ha renovado como tal. Ahora bien, a su vez se le debe exigir de la misma manera y Hansi Flick ha hablado personalmente con él. No habrá más excepciones en torno a si figura, su vida fuera del club debe cambiar y estar a la altura de su nivel. En la pretemporada ha rendido con nota, pero quieren potenciar su condición física y además pensar en su longevidad en la élite.

Las fiestas y excentricidades no le ayudan en nada, algo que Flick ha querido dejárselo claro en una charla privada. El técnico alemán sabe que Lamine es muy joven y su entorno no lo protege, por lo que el entrenador quiere dejarle las normas y códigos internos de un vestuario de élite. La calidad y el rendimiento del jugador no es lo que preocupa, sino el poder mantenerse en la élite y que no lo haga daño mentalmente.

Lamine se muestra comprometido

El número 10 del FC Barcelona está agradecido por su nuevo rol, por lo que se muestra comprometido en alcanzar el éxito. Sabe que esta temporada puede ser su consagración y va a cambiar su comportamiento. La charla realizada con Flick lo ha animado, además de los nuevos fichajes del Barça. Joan García y Marcus Rashford elevan el nivel del conjunto blaugrana, además de la irrupción de los canteranos.

Lamine además quiere conseguir el Balón de Oro, su gran objetivo a nivel individual. Colectivamente, quiere ganar la UEFA Champions League y para ello se muestra receptivo a cambiar sus hábitos fuera del campo. Además, espera crecer físicamente para todavía meter más goles y crecer como estrella.

Flick espera su reacción esta temporada

Hansi Flick confía en Lamine Yamal y por eso ha tenido la conversación privada con él. Sabe que es un potencial Balón de Oro y además un chico joven con todo el mundo por delante. Quiere tutelarlo, por lo que mucho de él en estos primeros partidos de LaLiga EA Sports. En la pretemporada ha brillado de nuevo con luz propia, por lo que todo parece indicar que va por el camino correcto.