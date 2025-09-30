Lamine Yamal rinde en el campo, pero desquicia a Flick fuera, han tenido varias conversaciones desagradables

Lamine Yamal se ha consagrado como uno de los mejores del mundo desde que irrumpió en el panorama futbolístico hace un par de años. De hecho, ha estado a punto de ganar el Balón de Oro, solo superado por Ousmane Dembélé en la gala que se celebró en París la semana pasada. A pesar de su calidad en el terreno de juego, Hansi Flick está un poco desquiciado con su actitud.

El entrenador del FC Barcelona no tiene ningún problema en el aspecto deportivo con el extremo, pero le ha pedido que cambie su actitud fuera del campo a partir de algunas conversaciones desagradables, teniendo en cuenta que el alemán quiere que sus jugadores estén bien mentalizados y con la cabeza bien amueblada, algo que parece que Lamine no acabe de tener, a pesar de su rendimiento.

Hansi Flick le ha pedido a Lamine Yamal que cambie su actitud fuera del campo

A Flick no le gusta que sea protagonista fuera del terreno de juego y así se lo ha hecho saber. El técnico le recriminó que, cuando fue a la gala del Balón de Oro, fuera más noticia por el séquito de compañeros que le acompañaron en la celebración que por ganar el Trofeo Kopa a mejor jugador menor de 21 años del mundo, por lo que le ha pedido que cambie su comportamiento.

El alemán entiende que aún es joven, ya que acaba de cumplir 18 años, pero cree que es lo suficientemente maduro para ver estas cosas e intentar cambiar, a pesar de que no será muy fácil, teniendo en cuenta que Lamine ha dicho por activa y por pasiva que él es así y no cambiará. Mientras rinda en el campo, cree que fuera de él puede actuar de la manera que quiera, aunque sin hacer daño a nadie.

El entrenador no tiene ningún problema con él en el aspecto deportivo

Por lo tanto, está por ver si Lamine empezará a cambiar de actitud, como le ha pedido su entrenador, o seguirá actuando de la misma forma, no teniendo miedo a las críticas ni a lo que se diga de él. De momento, sobre el césped sigue siendo uno de los mejores del mundo, como se vio en el último partido, en el de su retorno tras superar los problemas físicos, ya que solucionó el encuentro en nada.