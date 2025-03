Lamine Yamal se convierte en un foco de conflicto en el vestuario de la Roja

Además de ser uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona, Lamine Yamal también es una pieza clave en la selección española. El joven canterano del Barça fue el más joven en la historia de España de debutar y marcar un gol cuando aún tenía 16 años. Lamine va a ritmo de récords por donde pasa.

A pesar de solo tener 17 años, el extremo catalán ya se ha hecho un hueco en el combinado nacional y su gran Eurocopa ayudó a la Roja a llevarse el título el pasado verano. Aun así, a Luis de la Fuente no le acaba de convencer del todo la actitud del azulgrana.

Lamine colma la paciencia de Luis de la Fuente

Pero no hay que eludir que Lamine es un niño. No sabe lo que es la presión aún. Salta al campo y se divierte como un niño de 10 años. Y eso hace que su actitud sea muy distendida en el sentido de siempre estar de broma en los entrenamientos. Unas bromas que no gustan a Luis de la Fuente, que es consciente de lo que se está jugando el equipo.

El seleccionador español ve como actos infantiles reiterados lo que hace Lamine. Y ya lo ha apartado del grupo en alguna ocasión para darle alguna que otra reprimenda. Luis de la Fuente quiere que se tome más en serio los entrenamientos y deje las bromas con los compañeros aparte. Que las haga todas cuando se consiga un éxito colectivo.

Nico Williams le sigue la cuerda

A nadie se le escapa la relación muy estrecha que mantienen Lamine Yamal y Nico Williams dentro del vestuario de España. Su complicidad fue instantánea a la que el ‘17’ blaugrana pisó por primera vez la selección española. Son dos futbolistas muy jóvenes y están abonados a la broma. En el campo se buscan incesantemente, y fuera del terreno de juego están todo el día juntos.

Nico le sigue las bromas a Lamine. Y eso tampoco ha sentado nada bien al vestuario de la roja. Luis de la Fuente también ha llamado al orden a Nico Williams. Que se concentre más en el juego y no estar todo el día de bromas con Lamine. De la Fuente teme que esta relación acabe por hartar al vestuario y que por ello no se puedan conseguir títulos. Nico y Lamine deberán cambiar de actitud. Más pronto que tarde.