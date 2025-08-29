Lamine Yamal, tirón de orejas de Flick, lo llama al despacho por la vida que lleva fuera del Barça

Con tan solo 18 años, Lamine Yamal se ha convertido en uno de los mejores delanteros del mundo y, por ende, en una de las piezas más indispensables para el FC Barcelona. Esto no cambió con la llegada de Hansi Flick al banquillo del conjunto azulgrana, pero el alemán también ha querido curarse en salud y, para proteger su carrera, le ha dado un tirón de orejas para que no se corrompa.

En ese sentido, el técnico lo habría llamado al despacho para darle un toque de atención por la vida que está llevando fuera del Barça, muy descontrolada. Flick no quiere que el jugador aparezca constantemente en la prensa rosa, algo que ha sido habitual en los últimos meses, ya que cree que esto lo podría perjudicar, especialmente con la edad que tiene y con sus relaciones.

Flick le dio un tirón de orejas a Lamine por la vida que lleva fuera del Barça

Aun así, parece complicado que Lamine pueda evadirse de todo esto, teniendo en cuenta que las relaciones que tiene son famosas y será prácticamente imposible que pueda esconderlo. El extremo se ha convertido en un personaje público y, de hecho, lo fue incluso siendo menor de edad, por lo que la situación no va a cambiar en los próximos años, más aún con el rendimiento del atacante en el campo.

Eso sí, el catalán le ha dejado claro a Flick que, ahora mismo, con la temporada empezada, su cabeza solo está puesta en el fútbol y en el Barça, y que todas las situaciones extradeportivas que ha vivido serán solo en verano, cuando esté de vacaciones, en su tiempo libre. Cuando el curso esté en juego y el balón rodando, Lamine solo pensará en cómo poder ganar con el conjunto azulgrana.

El delantero le prometió que, ahora mismo, solo está centrado en el fútbol

En ese sentido, el alemán quedó satisfecho con las palabras de su estrella, y de la misma manera, en la entidad culé también están contentos sobre cómo está llevando todas estas polémicas el jugador, ya que podría ser peor, especialmente por su edad, pero los dirigentes azulgranas saben la madurez que ha demostrado el delantero desde su irrupción en la élite.