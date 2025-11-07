Lamine Yamal y Frenkie de Jong saben que juega porque no hay nadie mejor, pero el Barça juega con diez

Lamine Yamal y Frenkie de Jong son dos piezas indispensables en el terreno de juego para el FC Barcelona. Por eso, tanto el delantero como el centrocampista tienen el punto de mira puesto en un jugador que está siendo muy criticado en el Barça y que se cree que cuando él está en el campo, se juega con 10. Aun así, a día de hoy, está jugando porque no hay nada mejor.

Se trata de Wojciech Szczesny, el portero que está supliendo a Joan García, que se encuentra actualmente lesionado. Aunque el catalán está a punto de reaparecer, el polaco ha sido el encargado de estar bajo palos en las semanas que ha estado de baja el presunto guardameta titular. Y ahí, ha recibido bastantes críticas por su rendimiento, ya que el Barça ha recibido muchos goles en contra.

Lamine Yamal y De Jong se han quejado del pésimo nivel de Szczesny en portería

Además, los aficionados y también dentro del vestuario se echa de menos algunas paradas de Szczesny, teniendo en cuenta que, en muchas de las dianas que ha encajado el conjunto azulgrana, podría haber hecho bastante más para evitarlas. Algunos han descrito al polaco como una "estatua", ya que en los mano a mano, tampoco sale mucho de su portería a tapar.

Algunos jugadores creen que no tiene el nivel necesario para jugar en el Barça, especialmente como titular, y están deseando que Joan García pueda volver lo antes posible. Lo más probable es que sea después del parón de selecciones que habrá justo después de este fin de semana, por lo que de cara al próximo partido ya podría reaparecer el portero catalán bajo palos.

El guardameta polaco está siendo muy criticado por su rendimiento

Debido al rendimiento que ha dado Szczesny, su continuidad en el Barça podría complicarse. Aunque renovó su contrato, es posible que el club no ejerza la opción que tiene para ampliar una temporada más su vínculo y, una vez hecho esto, el guardameta vuelva a retirarse, esta vez de manera definitiva, del fútbol profesional.