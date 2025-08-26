Lamine Yamal y Gavi le piden que siga porque va a ser muy importante, pero está harto de Hansi Flick

Hansi Flick nunca ha sido un entrenador al que le cueste contar con los jóvenes. El alemán no mira el carné de identidad de ninguno de sus jugadores a la hora de apostar por ellos. Lo ha demostrado al darle plenos galones a un niño de 18 años como Lamine Yamal y las llaves del equipo a un joven de apenas 22 primaveras como lo es Pedri. Sin embargo, eso no hace que todos los canteranos vayan a contar con las oportunidades que creen que merecen. Ya ha pasado con Héctor Fort y ahora hay un nuevo talento que se está cansando de esperar a que la oportunidad llegue.

En este sentido, Jan Virgili, uno de los mayores proyectos de estrella de La Masía, comienza a impacientarse. El extremo formado en las categorías inferiores culés demostró que es uno de los grandes talentos de futuro en la Intercontinental sub-20 de Brasil. En la final, que el filial blaugrana perdió en los penaltis, Virgili volvió a dejar claro que es un talento en ciernes y un futbolista de capacidades sumamente elevadas. Eso sí, la paciencia se le está acabando.

Lamine y Gavi lo quieren con ellos

En el primer equipo no son pocos los que saben de buena tinta que Jan Virgili es un jugador más que válido para el primer equipo. Tanto Lamine como Gavi hace tiempo que lo ven en La Masía y saben que es uno de esos jugadores llamados a llegar al primer equipo. Sin embargo, el que parece que no lo acaba de ver es un Hansi Flick que dejó a Virgili en Barcelona durante la gira asiática. Algo que no gustó para nada al canterano, que ahí optó por pedir una salida.

En el Barça no se quieren desprender de un jugador que saben que lo tiene todo para triunfar, está lleno de talento y le piden paciencia. Sin embargo, el canterano no quiere esperar más, se sabe con las capacidades suficientes como para jugar en una categoría más elevada que 2ª RFEF, por lo que quiere salir y crecer en primera o segunda división.

Así pues, tanto Gavi como Lamine como la dirección deportiva del Barça están tratando de convencer a Jan Virgili para que se quede y se mantenga en el filial blaugrana mientras espera a la llamada de Hansi Flick, pero la paciencia del joven ya parece agotada.