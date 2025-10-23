Lamine Yamal y Jorge Mendes mantienen contactos con el PSG.
Jorge Mendes quiere mantener una vía de escape siempre abierta
El talento generacional de Lamine Yamal no solo deslumbra en el Camp Nou, sino que mantiene en alerta máxima a los gigantes de Europa. El PSG es el principal pretendiente del joven extremo y, con la ayuda de Jorge Mendes, mantiene un contacto regular y persistente con el entorno del jugador. El club parisino lo quiere a toda costa y periódicamente llama a Mendes para seguir de cerca su situación y su disposición.
El agente portugués tiene una filosofía clara: ha dejado claro a Lamine Yamal que su carrera será muy larga y que lo mejor para un jugador de su estatus es siempre tener una puerta de escape. Aunque por ahora no hay nada concreto, y la salida ni se plantea, la estrategia de Mendes es mantener las vías de comunicación abiertas ante cualquier eventualidad.
Lamine quiere ser una leyenda del Barcelona
A pesar de la insistencia del PSG y del consejo de su agente, la posición de Lamine Yamal es firme. El jugador quiere seguir en el Barça y lo tiene muy claro. El extremo es sumamente feliz en el club blaugrana y su mayor sueño es convertirse en una leyenda culé y marcar una época en el Camp Nou.
Las cosas en el Barça se están comenzando a reencauzar con Hansi Flick, y Lamine ve en el proyecto alemán el escenario perfecto para su crecimiento. El jugador sabe que es una pieza fundamental y que la afición lo adora.
Aunque Lamine Yamal es un ejemplo de compromiso y fidelidad, el PSG no se rinde. La insistencia del club parisino es un recordatorio constante del poder económico que puede alterar cualquier plan a largo plazo. Por ahora, Lamine no se plantea salir, pero su entorno reconoce que, en el fútbol moderno, un "nunca se puede decir nunca". La presión financiera y deportiva del PSG es la garantía de que la tranquilidad por el futuro del joven extremo no será total.
Así pues, Lamine Yamal mantiene contactos a través de Jorge Mendes con el PSG, que lo quiere a toda costa, pero el jugador blaugrana tiene claro que su deseo es seguir en el Barça y convertirse en una leyenda.