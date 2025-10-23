Lamine Yamal y Jorge Mendes mantienen contactos con el PSG.

El talento generacional de Lamine Yamal no solo deslumbra en el Camp Nou, sino que mantiene en alerta máxima a los gigantes de Europa. El PSG es el principal pretendiente del joven extremo y, con la ayuda de Jorge Mendes, mantiene un contacto regular y persistente con el entorno del jugador. El club parisino lo quiere a toda costa y periódicamente llama a Mendes para seguir de cerca su situación y su disposición.

El agente portugués tiene una filosofía clara: ha dejado claro a Lamine Yamal que su carrera será muy larga y que lo mejor para un jugador de su estatus es siempre tener una puerta de escape. Aunque por ahora no hay nada concreto, y la salida ni se plantea, la estrategia de Mendes es mantener las vías de comunicación abiertas ante cualquier eventualidad.

Lamine quiere ser una leyenda del Barcelona

A pesar de la insistencia del PSG y del consejo de su agente, la posición de Lamine Yamal es firme. El jugador quiere seguir en el Barça y lo tiene muy claro. El extremo es sumamente feliz en el club blaugrana y su mayor sueño es convertirse en una leyenda culé y marcar una época en el Camp Nou.

Las cosas en el Barça se están comenzando a reencauzar con Hansi Flick, y Lamine ve en el proyecto alemán el escenario perfecto para su crecimiento. El jugador sabe que es una pieza fundamental y que la afición lo adora.

Aunque Lamine Yamal es un ejemplo de compromiso y fidelidad, el PSG no se rinde. La insistencia del club parisino es un recordatorio constante del poder económico que puede alterar cualquier plan a largo plazo. Por ahora, Lamine no se plantea salir, pero su entorno reconoce que, en el fútbol moderno, un "nunca se puede decir nunca". La presión financiera y deportiva del PSG es la garantía de que la tranquilidad por el futuro del joven extremo no será total.

Así pues, Lamine Yamal mantiene contactos a través de Jorge Mendes con el PSG, que lo quiere a toda costa, pero el jugador blaugrana tiene claro que su deseo es seguir en el Barça y convertirse en una leyenda.