Lamine Yamal y Pau Cubarsí dan fe: si Flick les hace caso será mejor que Pedri

En can Barça tienen muy claro que el futuro del club debe pasar por la apuesta constante por La Masía. El conjunto culé nunca ha sido especialmente eficaz a la hora de acudir al mercado a fichar grandes estrellas para liderar el equipo. Los últimos casos de fichajes multimillonarios lo demuestran: Griezmann, Coutinho o Dembélé. Sin embargo, cuando se mira a las categorías inferiores la cosa cambia drásticamente y aparecen talentos generacionales y jugadores que rápidamente se convierten, siendo apenas adolescentes, en los mejores del mundo, como Cubarsí o Lamine Yamal.

En este sentido, más allá de la exitosa generación del 2007, en La Masía tienen claro que en la de 2008 existe un crack con tintes de ser tan generacional como sus amigos un año mayores que él. Se trata de Dro, un joven prodigio al que muchos catalogan como un crack con potencial de ser tan o más bueno que Pedri. Una comparativa que genera mucha ilusión dentro del Barça. Sin embargo, la falta de minutos hace que el gran público no le haya echado el ojo.

Lamine y Cubarsí piden una oportunidad para Dro

La realidad es que, viendo la ausencia de soluciones de calidad para la mediapunta, a Flick no le faltan razones para apostar por Dro en la posición de diez. El gallego es un jugador muy fino y con gran tacto con el balón. Tiene facilidad para ver portería y su juego combinativo es delicioso, al igual que el regate. Todo esto lo convierte en el mediapunta perfecto para acompañar a Pedri y De Jong en la medular. Y Cubarsí y Lamine se lo hacen saber a Flick.

Dro lo tiene todo para ser un jugador top mundial. En su estreno liguero ante la Real Sociedad se notó que le falta acabar de foguearse con los mayores. Sin embargo, como se pudo ver en pretemporada y como atestiguan Lamine y Cubarsí, Dro lo tiene todo para ser un crack mundial como lo es Pedri.

Así pues, en La Masía hay talento para rato y lo mejor es que es gratis, no supone ningún riesgo para las finanzas del equipo y suele tener mucho más éxito deportivo que cualquier apuesta que se haya hecho por el talento que viene de otros clubes y a precio de oro.