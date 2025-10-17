Lamine Yamal y Pedri lo quieren en la Roja, pero Luis de la Fuente no pasa por el aro

En can Barça están sumamente satisfechos con el gran rendimiento de Eric García. El defensor catalán ha estado a un grandísimo nivel en esta temporada y ha respondido con creces a las expectativas que Hansi Flick había puesto en él. Eric ha respondido siempre que ha tenido que jugar de lateral diestro o zurdo, de central o incluso, el año pasado, cuando tuvo que jugar en la posición de mediocentro en algunos momentos. Siempre lo ha hecho bien y se ha convertido en un hombre de la absoluta confianza para sus compañeros y su entrenador en el FC Barcelona.

En este sentido, tanto Lamine Yamal como Pedri ven en su compañero a un jugador ideal para formar parte de la expedición española al Mundial de Estados Unidos en el verano de 2026. Consideran que Eric es, a día de hoy, el mejor central del país y que debe ser uno de los elegidos por Luis de la Fuente. Además, no solo por su buen nivel como zaguero central, que también, sino por su capacidad para adaptarse a todo tipo de posiciones, lo que lo convierte en un jugador especialmente útil para cualquier entrenador.

Luis de la Fuente ya tiene a su círculo cercano

Si bien es cierto que De la Fuente nunca ha dicho que haya intocables en su lista de convocados, la realidad es que sus actos han dejado claro que ha formado un grupo de hombres de su absoluta confianza y no está por la labor de hacer grandes cambios. Y el de Eric es uno de esos que no parece que vayan a suceder. Luis de la Fuente no va a pasar por el aro y no va a alterar su línea defensiva a estas alturas.

De este modo, tanto Pedri como Lamine Yamal consideran que Eric es un jugador más que válido para ser un intocable en las convocatorias de la Roja, es el mejor central del Barça y para muchos el mejor de todo el país ahora mismo.

Así pues, en la Selección Española comienza a haber la sensación de que Luis de la Fuente no está siendo del todo justo con un Eric García que, por rendimiento, se ha ganado la llamada del seleccionador nacional.