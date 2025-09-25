Lamine Yamal y Pedri quieren que se quede, pero el Barça no pagará los 30 millones de cláusula

Los primeros pasos de Marcus Rashford en el Barça demuestran que la incorporación del delantero inglés en calidad de cedido no fue, para nada, una mala operación por parte del club. En este sentido, el hecho de que Hansi Flick y Deco coincidieran en la idea de que lo mejor en todos los aspectos era fichar a Rashford, demostraba que tenía muchas posibilidades de entrar con buen pie en el equipo. De hecho, ha superado las expectativas y ha llevado a los dirigentes del Barça a comenzar a plantearse lo que van a hacer una vez llegue el verano y deban decidir si fichan, o no, a Rashford.

Ante esta situación, según apuntan desde Inglaterra, hasta los agentes del inglés son conscientes de que pagar entre 30 y 35 millones de euros por el jugador no es algo que esté entre los planes del Barcelona. Las finanzas culés no pasan por el mejor momento posible y va a ser muy complicado poder traer de vuelta a un Rashford que está decidido a acabar siendo jugador, a todos los efectos, del FC Barcelona.

El vestuario, encantado con Rashford

De hecho, se está adaptando tan rápido que cuentan que Rashford ya no solo habla el inglés, sino que ha comenzado a entender y a hablar algo de español, lo que ha facilitado mucho la comunicación con los compañeros. Sin embargo, eso no era necesario dentro del campo, donde se entiende más que bien con Pedri y Lamine Yamal, que están encantados con su llegada al equipo. Lo ven como un talento diferencial, capaz de desatascar partidos como ya lo hizo ante el Newcastle.

Laporta no pagará 30 millones por Marcus Rashford

A pesar de que la adaptación ha sido casi perfecta, la realidad es que Joan Laporta no se plantea la posibilidad de tener que pagar toda la cláusula de compra pactada con el Manchester United. El conjunto blaugrana puso una opción de compra de unos 30 o 35 millones de euros, cifra que van a tener que negociar con los diablos rojos, que sueñan con quitarse de encima a Rashford.

Así pues, el Barça va a tener que picar piedra si quiere traer de vuelta a un Marcus Rashford que se está ganando el favor de todos dentro del vestuario y que ha encandilado hasta a Hansi Flick.