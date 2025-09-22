Lamine Yamal ya conoce la postura de Hansi Flick, no cree en él y habrá que ir al mercado en enero

Cuando en el mercado de verano, el Barça cerró el fichaje de Roony Bardghji, todo parecía ser una estrategia perfectamente orquestada para hacerse con un recambio de Lamine Yamal, a bajo coste y que, a su vez, pueda ofrecer un buen rendimiento en aquellos partidos en los que el canterano no esté presente. En este sentido, el sueco dejó unas sensaciones más que buenas en los primeros entrenamientos y en los partidos de pretemporada, todo el mundo hablaba maravillas de Bardghji y aseguraban que era el jugador ideal para dar descanso a Lamine Yamal. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que no era tan así.

Según han ido relatando fuentes cercanas al entorno profesional de Hansi Flick, el técnico blaugrana no acaba de confiar en Bardghji. Está convencido de que tiene talento de sobra como para ser un jugador importante en el futuro. Sin embargo, en estos momentos, no cree que Bardghji esté preparado para rendir bajo máxima presión. Le falta experiencia, confianza y mucho rodaje en alta competición, algo que lo lleva a necesitar salir a un equipo con mucha menos presión.

Flick pide un cambio de cara al mercado de enero

Ante esta realidad, Hansi Flick tiene claro que la dirección deportiva debe trabajar de cara al próximo mercado de invierno para hacerse con un recambio de plenas garantías para un Lamine Yamal que, con su actual lesión, ya ha demostrado que no puede jugar los 90 minutos de todos y cada uno de los partidos de la temporada. Necesita descanso y ahora mismo no se le pueden dar con tranquilidad.

En especial si tenemos en cuenta que Raphinha, donde mejor juega no es en banda derecha, donde se pierde y acusa su falta de capacidad para el regate. Ahí es mucho más limitado y no es determinante. Lo mismo pasa con Rashford, dejando al equipo sin un recambio de garantías para Lamine.

Deco debe buscar un recambio urgente

Así pues, la gravedad de la situación reside en el hecho de que Hansi Flick no confía en Bardghji para dar descanso a Lamine Yamal y, a la vez, tampoco puede apostar por los otros extremos del equipo, los cuales no se sienten nada cómodos cuando deben jugar en banda derecha.