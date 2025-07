Lamine Yamal ya ha sido advertido en Japón, una nueva indisciplina y habrá consecuencias

Después de una primera temporada sensacional, Lamine Yamal se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de todo el mundo. El delantero español ha trascendido el plano deportivo para ser una estrella mediática gracias a su gran presencia en redes sociales y a la potencia que tiene su imagen a la hora de venderse al mundo. En este sentido, como ya vimos durante el verano, Lamine disfruta demasiado de la vida pública y se lo pasa muy bien con sus amigos y cuando no piensa en el fútbol. Algo que ha preocupado mucho en el Barça, donde ya saben lo que ha pasado con jugadores como Ronaldinho, Romario o Neymar.

A pesar de que no es brasileño, Lamine tiene una actitud muy parecida a la de estos tres cracks, a los que les gustó demasiado el mundo de la farándula y de la noche. Acabaron tomando decisiones fatales para su carrera y acabaron mucho peor de lo que podrían. Algo que nadie quiere para un Lamine que, si se cuida y va por el buen camino, puede hacer una carrera única en la historia. Es por este motivo que Flick lo ha atado muy en corto.

Flick ya ha dado un toque de atención a Lamine

Después de un primer partido más que flojo, en el Barça ya se ha comenzado a hablar de que Lamine no está completamente centrado en el fútbol y que eso puede afectar a su rendimiento. En este sentido, Flick ha sido muy claro con él. No le importa que sea el jugador mejor pagado de la plantilla, ni que lleve el diez, ni que se llame Lamine Yamal. No le va a temblar el pulso a la hora de sentarlo en el banquillo si fuera necesario. Por lo que Lamine ya sabe que si no rinde bien en los entrenamientos o en los partidos, va a haber consecuencias.

Para Flick, darlo todo en los entrenamientos es algo fundamental. Es de los que cree que se juega como se entrena. Y es por este motivo que si Lamine no entrena bien, va a haber consecuencias serias. El alemán no tolera las indisciplinas y Lamine no va a ser una excepción.

Así pues, tras los primeros días en Japón, donde Lamine podría no haber entrenado de la mejor manera, Flick ya ha dado el primer toque de atención a su crack, al que ha advertido de que si no entrena bien, no va a ser titular.