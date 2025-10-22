Laporta cree que es el fichaje perfecto para el Barça, pero Flick se lo ha vetado

La excelente racha de Ansu Fati en el AS Monaco ha reavivado las esperanzas en la cúpula del FC Barcelona. Joan Laporta cree firmemente que el joven canterano es el fichaje perfecto para el equipo, combinando talento, ADN culé y un valor de mercado que puede ser aprovechado. En la directiva blaugrana se planteaban seriamente la posibilidad de recuperar a Ansu Fati tras su exitosa cesión en la Ligue 1, viendo en él al delantero que puede liderar el ataque en el futuro.

La revalorización del jugador en Mónaco ha hecho que Laporta vea la oportunidad ideal: o recuperarlo como una pieza clave, o sacar una buena cantidad de dinero en un futuro traspaso. Sin embargo, este entusiasmo presidencial se ha topado con un obstáculo insalvable: el veto del entrenador.

Flick no lo quiere para evitar tener "demasiado ego" en el vestuario

Hansi Flick ha sido el encargado de poner freno a la operación. El técnico alemán no guarda un recuerdo nada bueno del delantero de su etapa anterior en el club y, por este motivo, se lo ha vetado a la directiva. Flick prioriza la disciplina, la cohesión del grupo y, sobre todo, la ausencia de egos en el vestuario.

El técnico cree que Ansu Fati todavía tiene demasiado ego, y no quiere jugadores que puedan desestabilizar la armonía que está intentando construir en el Camp Nou. Flick considera que el riesgo de traer de vuelta a un jugador con una alta percepción de sí mismo, sin la garantía de que vaya a ser titular indiscutible, es demasiado alto. El mensaje del entrenador a Laporta es claro: no lo quiere en el Barça de nuevo.

El Barça obligado a la venta

El veto de Hansi Flick obliga ahora al FC Barcelona a cambiar su estrategia. Si la opción de recuperarlo deportivamente está cerrada, lo mejor es sacar algo de dinero ahora que se ha revalorizado. El Mónaco tiene una opción de compra a un precio preestablecido que el Barça espera que se ejecute, o buscar un comprador en el mercado inglés que esté dispuesto a pagar una cifra más alta por la revelación de la Ligue 1.

Así pues, a pesar de que Joan Laporta creía que Ansu Fati era el fichaje perfecto, Hansi Flick ha vetado su regreso al FC Barcelona, temiendo que el ego del jugador desestabilice el vestuario y aconsejando al club que priorice su venta para obtener ingresos.