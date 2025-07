Laporta ha informado a Koundé que en una semana llegará su competencia a cambio de 25 millones

A pesar de la delicada situación económica en la que se encuentra el Barça, el conjunto blaugrana está siendo capaz de hacer un mercado de fichajes más que digno. Al menos lo será si se acaban cumpliendo los objetivos establecidos con los nombres que van circulando por la órbita blaugrana. Y es que, más allá de Joan García y Bardghji, los cuales sí que están cerrados, la directiva del Barcelona sigue trabajando para traer, como mínimo, a dos jugadores más y así acabar de apuntalar el ya interesante equipo dirigido por Hansi Flick.

De este modo, tal y como hemos podido saber, y también el propio Jules Koundé, desde la dirección deportiva están tanteando el mercado en busca de ese jugador que pueda hacer competencia y ofrecer algo de rotación al carrilero francés. Y es que la pasada temporada, Koundé fue un jugador que nunca descansó, Flick lo alineaba día sí, día también, y solamente descansaba cuando llegaba tarde. Una realidad que evidenció que el Barcelona tenía que buscar en el mercado alguna alternativa para suplir, de vez en cuando, a un Koundé que acabó roto por culpa del gran cansancio y desgaste que acabó acumulando.

25 millones y mañana sería culé

Es por este motivo que Deco y Joan Laporta ya han identificado al suplente ideal para Koundé. Se trata de Denzel Dumfries, el carrilero diestro del Inter de Milán, que viene de cuajar una temporada maravillosa en el conjunto neroazzurro. De hecho, no son pocos los que consideran que el neerlandés fue el mejor de la eliminatoria entre Inter y Barça y que fue el gran responsable de la caída de los culés. Además, su perfil encaja perfectamente con lo que le gusta a Hansi Flick. Es físico y tiene capacidad para hacer un buen trabajo en ataque, especialmente cuando se trata de llegar de segunda línea.

Además, su fichaje no sería una tarea nada complicada. El futbolista tiene una cláusula de salida de 25 millones de euros, que no expira hasta mediados de julio. Por lo que en las próximas semanas debería darse por cerrada una operación que en la directiva no consideran esencial, pero que sí puede ayudar a que la plantilla dé un paso adelante.

Así pues, si Laporta quiere y puede, el fichaje de Denzel Dumfries es de lo más sencillo que va a tener en este mercado de verano. El jugador quiere venir y su precio es de lo más asequible.