Laporta harto de decepciones, el Barça comenzará a escuchar ofertas por él

La derrota en el Clásico ha tenido un damnificado claro en la cúpula del FC Barcelona: Jules Koundé. El defensa francés ha sumado un nuevo mal partido, esta vez en el escenario más importante, y su rendimiento ha colmado la paciencia del presidente Joan Laporta.

El desempeño de Koundé fue pobre: apático en defensa y falto de trabajo y acierto tanto en ataque como en la retaguardia. La sensación es que el francés no aporta nada al equipo en estos momentos. Laporta está harto de eso y de las continuas decepciones que arrastra el jugador desde el inicio de la temporada, que parece estar desconectado y más centrado en otros temas que en lo que atañe directamente a su nivel como profesional.

El Barça abrirá la puerta de salida en enero

El hartazgo presidencial se traducirá en una acción concreta en el mercado de fichajes. Por ese motivo, el Barça comenzará a escuchar ofertas por Koundé. Aunque lo ideal, en caso de vender, sería esperar al verano para maximizar el precio, la directiva no descarta una salida en el mercado de enero si llega una propuesta económicamente atractiva. El club blaugrana necesita desesperadamente ingresos y la venta de un jugador con el cartel de Koundé podría sanear las cuentas y permitir algún refuerzo de urgencia solicitado por Hansi Flick. El bajo rendimiento del francés ya no justifica su permanencia como intocable en el lateral derecho, donde lleva más partidos malos que buenos. Lo que ha acabado por agotar la paciencia de los culés.

Laporta y Flick casados de Koundé

La decisión de Laporta coincide con el ultimátum deportivo que ya había lanzado Flick al jugador antes del Clásico. Si el francés no ofrece un nivel óptimo, no tiene cabida en un equipo que exige máxima intensidad y concentración. La venta de Koundé abriría el espacio para que otros defensas con más hambre, o un nuevo fichaje, se consoliden en el esquema del técnico alemán.

Así pues, Joan Laporta está harto de decepciones con Jules Koundé tras su nuevo mal partido en el Clásico, y el Barça comenzará a escuchar ofertas por el defensa francés, incluso en el mercado de enero.