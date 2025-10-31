Laporta señala a Flick como responsable de la debacle del Barça: pide cambios inmediatos

Joan Laporta ya tiene un culpable claro de los problemas que asolan al FC Barcelona este inicio de temporada: Hansi Flick. El presidente ha señalado al técnico alemán como el principal responsable de la debacle del equipo, especialmente por la plaga de lesiones musculares que afecta a la plantilla. La directiva considera que el problema tiene su origen en una mala planificación desde el banquillo.

El malestar es máximo porque prácticamente todas las lesiones han sido musculares, un patrón que no puede ser coincidencia. El club cree que esto es cosa, en gran medida, de Flick, y que la temporada ha sido mal planteada desde el inicio en términos físicos.

La carga excesiva de trabajo castiga al vestuario

El foco del problema se sitúa en la metodología de Flick. La directiva cree que la carga excesiva de trabajo en los entrenamientos y el poco descanso que el técnico deja a sus futbolistas son la causa directa de las dolencias.

La lista de afectados es preocupante: Raphinha, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski, Dani Olmo, Ferran Torres o Balde. Todas estas estrellas han tenido lesiones que, con una buena preparación, se podrían haber evitado o prevenido. Aunque hay casos de mala suerte, como el de Gavi, Joan García o Ter Stegen, el patrón muscular es irrefutable y deja claroque co una mejor pretemporada o con más cuidado con el desgaste de las estrellas, todo se pudo haber prevenido y evitado.

Laporta exige un giro inmediato en la planificación física

Laporta ha transmitido a Flick que el club espera cambios inmediatos en la planificación física y en la gestión de la carga de trabajo. El presidente no tolerará que el proyecto deportivo se vea arruinado por la incapacidad de mantener a los jugadores clave sanos. La exigencia de resultados del Barça pasa por tener a todos sus efectivos disponibles, y Flick está en el punto de mira por no conseguirlo.

Así pues, Laporta señala a Hansi Flick como responsable de la debacle de lesiones musculares del Barça por la carga excesiva de trabajo y el poco descanso de los futbolistas, exigiendo cambios inmediatos en la planificación.