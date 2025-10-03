Le han comunicado a Ter Stegen que todavía no ha jugado su último partido en el Barça

A pesar de que es una personalidad muy querida de puertas hacia dentro, la realidad es que Wojciech Szczesny no está rindiendo a un nivel tan bueno como se podía esperar de él. El Barça decidió renovar el contrato del polaco con la idea de que fuera un gran suplente para Joan García. El veterano nunca puso problemas a la hora de aceptar su suplencia y en el club creían que iba a ser un gran mentor para Joan. Aspecto en el que no se equivocaban en absoluto. Sin embargo, los problemas reales llegan cuando toca ponerse los guantes y comenzar a parar balones. Ahí se nota que Szczesny no está al nivel.

En este sentido, desde la dirección deportiva del Barça han comenzado a plantearse alternativas. Visto lo sucedido ante el PSG, donde quedó patente que Szczesny no es ni nunca va a ser un portero capaz de ganar puntos y, a veces, sí que es capaz de perderlos, en el seno del club han llegado a la conclusión de que echar a Ter Stegen pudo haber sido una decisión algo precipitada. Pues el alemán, aunque no esté en su mejor nivel, puede aportar más que un Szczesny que ni salva puntos ni aporta con su juego de pies.

Ter Stegen se recupera con un objetivo claro

El proceso de recuperación de Marc-André ter Stegen es muy claro. El portero quiere llegar al Mundial de 2026 para ser el titular con la Alemania de Nagelsmann. Sin embargo, la realidad es que el meta germano, hasta ahora, no tenía claro si en el Barça le iban a dar la oportunidad, ni con Joan fuera de combate, ya que Szczesny apuntaba a ser el segundo.

Ahora, conscientes de que el polaco no es el jugador que el Barça necesita, Ter Stegen podría no haber dicho la última palabra y podría tener una nueva oportunidad de defender la portería del FC Barcelona. Pues, con Szczesny está claro que las garantías son de mínimos.

Así pues, en el seno del Barcelona han llegado a la conclusión de que contar con Szczesny pudo no haber sido la mejor de las opciones y que Ter Stegen se puede convertir en una alternativa muy interesante si se recupera bien.