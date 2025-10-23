Le quedan dos telediarios en el Barça: no cuentan con él y saldrá cuanto antes

El futuro de Andreas Christensen en el Barça está más que sentenciado. El central danés ha pasado de ser una de las grandes apuestas de la defensa culé a convertirse en un jugador totalmente prescindible para Hansi Flick y Deco, que ya no cuentan con él ni para la rotación. Su ciclo en el club azulgrana parece haber llegado a su fin, y todo apunta a que su salida será cuestión de tiempo.

La realidad es que Christensen no ha logrado mantener el nivel que mostró en su primera temporada. Las lesiones, la falta de continuidad y las dudas defensivas del equipo han terminado por condenarlo. Este curso apenas ha tenido minutos, y cuando los ha tenido, su rendimiento ha dejado mucho que desear. En can Barça lo ven desconectado, sin confianza y lejos de ser una pieza fiable para el presente o el futuro del equipo. Su edad y fragilidad invitan a pensar que no es un jugador del que se puedan llegar a fiar.

La directova ni se plantea renovar a Christensen

Además, desde la dirección deportiva no se le ha ofrecido ninguna renovación ni mejora de contrato, un mensaje claro de que su etapa en el club ha terminado. De hecho, Deco ya trabaja en el fichaje de un nuevo central, y en los despachos tienen claro que el danés será uno de los primeros en salir cuando se abra el mercado de invierno. Su nombre está sobre la mesa y varios clubes de la Premier League ya han preguntado por su situación.

Flick, por su parte, no ha contado con él ni siquiera en los momentos de emergencia defensiva, prefiriendo apostar por Cubarsí, Araujo o incluso Koundé fuera de posición antes que darle continuidad al ex del Chelsea. Esa decisión lo dice todo: Christensen está fuera de los planes del técnico alemán.

Así pues, al danés le quedan dos telediarios como jugador del Barça. Su salida es inminente y, salvo giro radical, abandonará el club en enero. Ni tiene sitio en la plantilla ni confianza del cuerpo técnico. Su etapa en el Camp Nou ha llegado a su fin.