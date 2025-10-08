Leo Messi ha dado el visto bueno a volver al Barça si Joan Laporta no es el presidente

El futuro del FC Barcelona podría pasar por el pasado, pero bajo una condición explosiva. Leo Messi ha enviado un mensaje claro y contundente a todo el entorno culé: está abierto a regresar al club de sus amores, pero solo si Joan Laporta no continúa en la presidencia. Según informa Sique Rodríguez, la estrella argentina va a estar "pendiente de las elecciones del Barça" y está dispuesto a escuchar a cualquier candidato que se presente. Este posicionamiento supone un duro golpe para la actual directiva, que sabe que tiene al máximo ídolo del club completamente en contra.

La relación entre Leo Messi y Joan Laporta está completamente rota. Ambos no se hablan desde la dolorosa salida del argentino del club, y el tiempo no ha curado las heridas. Esta fractura es tan profunda que Messi consideraría dar apoyo de forma explícita a alguno de los candidatos que se enfrenten a Laporta en las próximas elecciones. Una alianza que podría movilizar a la masa social y desequilibrar por completo la balanza electoral del FC Barcelona.

Un regreso sin ser jugador: el futuro de Messi en el club

Este acercamiento de Messi no implica necesariamente un retorno a los terrenos de juego. El argentino ya no será jugador del equipo, pero sí podría tener un cargo institucional en la directiva, en la dirección deportiva o, simplemente, formar parte de la planificación de un gran homenaje en el Camp Nou que la afición tanto ansía. Messi está abierto a desempeñar cualquier rol que lo vuelva a unir al club, con todos los dirigentes menos con Laporta. Su negativa es absoluta.

Esta postura pone al presidente actual en una situación extremadamente delicada. La figura de Messi sigue siendo el mayor activo emocional del Barça, y tenerlo como opositor explícito es un obstáculo casi insalvable para cualquier aspiración de continuidad. Los candidatos rivales ven en la estrella argentina un arma electoral de peso para capitalizar el descontento de la afición con la gestión de la despedida del astro. La sombra de Messi planeará sobre el próximo proceso electoral.

Así pues, Leo Messi está dispuesto a considerar algún tipo de regreso al Barça en el futuro, pero esta posibilidad está directamente supeditada a que Joan Laporta no se mantenga en el cargo de presidente del club.