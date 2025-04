Lewandowski es uno de los jugadores que prefiere que no vuelva a ser titular porque el Barça juega con 10

Robert Lewandowski es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona. A pesar de que ya tiene 36 años y el próximo mes de agosto cumplirá 37, el polaco sigue siendo uno de los mejores delanteros del mundo y la principal referencia en ataque para el Barça. Por eso, también intenta darle algunos consejos a Hansi Flick de lo que ve en el terreno de juego, y estaría presionando para que un futbolista no vuelva a jugar.

El atacante prefiere que uno de los defensas no vuelva a ser titular porque cuando lo hace, el conjunto azulgrana parece que juegue con 10 por su bajo nivel. Se trata de Ronald Araujo, uno de los jugadores más criticados últimamente de la plantilla por su rendimiento sobre el campo. El uruguayo no está rindiendo como se esperaba, especialmente saliendo desde el once titular, y hay muchas voces críticas contra él.

Lewandowski cree que Araujo no tiene nivel para ser titular en el Barça

Por eso, tanto Lewandowski como otros jugadores le habrían pedido a Flick que se abstenga de poner más a Araujo de titular, ya que cada vez que lo hace, el Barça sufre en la retaguardia. No por su nivel defensivo, que es estelar, sino por su poco conocimiento del juego, al no saber trazar correctamente la línea del fuera de juego, una de las armas en defensa de los azulgranas, o simplemente por no salir bien con el balón.

La realidad es que el técnico alemán prefiere la pareja de centrales formada por Pau Cubarsí e Iñigo Martínez y, en principio, estos serán los dos centrales que estarán en las alineaciones del entrenador de cara al final de temporada, en los partidos más importantes. Aun así, lo habitual es que Araujo salga de vez en cuando, ya sea de titular o en la segunda parte, para dar descanso a sus compañeros.

El futuro del uruguayo está en duda

Por lo tanto, y viendo el rechazo que supone el uruguayo en el Barça, es posible que el defensa sea puesto en el mercado el próximo verano. A pesar de que renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2031, Joan Laporta no descarta vender a Araujo si llega una oferta en condiciones a los despachos.