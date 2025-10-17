Lewandowski le ha tenido que parar los pies porque el comportamiento de Lamine Yamal es muy preocupante

El ascenso meteórico de Lamine Yamal en el FC Barcelona ha venido acompañado de un problema interno que está comenzando a agotar la paciencia de sus compañeros. El comportamiento del joven extremo ha comenzado a cansar a todo el vestuario del Barça, que teme que su actitud descontrolada genere un precedente peligroso. El consenso es claro: no quieren que siga comportándose de esta forma y ven cómo el canterano va ganando demasiado peso dentro de la dinámica del grupo.

La juventud de Lamine Yamal y su fama repentina están afectando su disciplina, y en el vestuario ya no saben cómo pararle los pies. La preocupación es tal que un peso pesado del equipo ha tenido que intervenir de forma directa. Robert Lewandowski ha tomado el rol de veterano y ha pedido personalmente a Lamine que corrija su actitud y su forma de actuar. El mensaje del polaco es firme y directo: debe hacer caso a las órdenes de Hansi Flick y, sobre todo, debe presionar y trabajar sin balón por el bien del equipo.

El miedo al futuro: El peso de la ascendencia en el Barça

El conflicto no es solo deportivo; es un problema de jerarquía y de cultura de vestuario. La directiva y los jugadores más experimentados tienen miedo de cómo pueda acabar siendo Lamine Yamal una vez crezca en edad y gane aún más ascendencia dentro del vestuario. Si su actitud no se corrige ahora, temen que en unos años sea incontrolable, replicando escenarios problemáticos que ya han vivido otros clubes con estrellas jóvenes.

Lewandowski ha sido el primero en dar la cara, entendiendo que su responsabilidad va más allá de marcar goles. El delantero polaco ha advertido que si Lamine Yamal no cambia las formas, el equipo va a tener serios problemas en el futuro. Hansi Flick, que necesita que sus extremos sean los primeros defensores, también ha notado la falta de trabajo del joven en la presión y está de acuerdo con la intervención del capitán. La directiva observa la situación con preocupación, esperando que la reprimenda del polaco sea suficiente para que el extremo español recapacite.

Así pues, Robert Lewandowski ha tenido que intervenir para exigir a Lamine Yamal que corrija su actitud, ya que el comportamiento del joven extremo ha comenzado a preocupar y cansar a todo el vestuario del FC Barcelona.