Lewandowski lo ha ido aportando hasta apenas tener trato y no es el único en el vestuario del Barça

Robert Lewandowski sigue abriendo focos de conflicto dentro del vestuario azulgrana. Cómo ya contamos la semana pasada, era un secreto a voces que el ariete polaco no tiene relación alguna con Raphinha, Lamine Yamal y el clan de la selección española. Un Lewandowski que está, prácticamente, solo en el vestuario donde solo tiene el apoyo de su compatriota Szczęsny.

Además. Lewandowski se queja de las pocas asistencias que recibe de Lamine Yamal y de las pocas combinaciones que le ofrece Raphinha por el flanco zurdo. Lamine está completando la temporada con más asistencias y Lewandowski no lo valora, a pesar de que sus números están fuera de lo común de un futbolista que cumplirá 37 años este año. Pero Levy tiene otra víctima en el vestuario.

Lewandowski también deja de hablar a Ansu Fati

Ansu Fati está más fuera que dentro del club. El ‘10’ azulgrana no entra ni en las convocatorias de Hansi Flick. El técnico teutón lo citó en el mes de enero a su despacho para decirle que no cuenta con él. A pesar de ello, Ansu sigue esforzándose al máximo en los entrenos y no tira la toalla. Pero la realidad es mucho más cruda y, a pesar de las presiones de su padre Bori Fati, el delantero blaugrana parece que tiene los días contados.

De hecho, Lewandowski ha sido el último del vestuario en marginarlo. En dejarlo en el ostracismo más absoluto. El delantero polaco considera que Ansu está más fuera que dentro del equipo y que no hay motivo para que se lo deba integrar en el grupo. Hasta el punto de que el polaco le ha retirado la palabra. Unos hechos que dejan a Ansu Fati en una situación muy crítica.

Lewandowski solo con Szczęsny

El ex del Bayern de Múnich cada vez está más solo en el vestuario. Aparte de su compatriota, Szczęsny, el ariete polaco a penas tiene relación con el resto del grupo, a excepción de la mínima relación que comparte con los capitales del equipo Ter Stegen, de Jong y Araujo tienen un trato cordial con el ‘9’. También habría que añadirle Pedri.

Fuera de ellos, Lewandowski no le queda mucho cuórum dentro del vestuario. Sigue con su lucha para el pichichi de la liga con Kylian Mbappé, al que le saca 3 goles, y con la consecución de la Bota de Oro y que está a 2 goles del futbolista del Liverpool, Mohamed Salah. Al margen de todo ello, el la irrupción de Ferran Torres y la búsqueda de un 9 top por parte del club, podría dejar en la cuerda a un Lewandowski que cuenta con muy pocos apoyos en el vestuario.