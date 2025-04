Lewandowski no celebró el gol de Ferran Torres

El FC Barcelona obtuvo la victoria en el Metropolitano que significó el acceso a la final de la Copa del Rey. El gol de Ferran Torres ante el Atlético de Madrid fue clave para que el conjunto azulgrana derrotara al colchonero y lo eliminara de la competición del KO. Precisamente, el valenciano fue titular en el once de Hansi Flick en una decisión sorprendente, ya que el alemán dejó en el banquillo a Robert Lewandowski.

Al polaco no le sentó nada bien la suplencia, ya que aunque ya había hablado con el técnico sobre algunas rotaciones de cara al tramo final de la temporada para que estuviese más fresco, el delantero no entendió que fuera suplente en un encuentro tan importante y que significaba una posible clasificación a una final. Y para echarle más leña al fuego, el atacante tampoco soportó que su sustituto en el once fuera quien marcara el gol.

A Lewandowski no le sentó nada bien la suplencia por Ferran

Ferran Torres está en un gran estado de forma y lleva marcando de manera consecutiva en los últimos cuatro enfrentamientos que ha disputado con la camiseta azulgrana. El valenciano está aprovechando las oportunidades que le está dando Flick y eso está molestando a Lewandowski, ya que está viendo como le está quitando el sitio en el once titular con cada partido que pasa.

El polaco no soporta la competencia y por eso habría pedido al Barça que no fichara a ningún delantero de nivel de cara al próximo verano, pero ahora se está dando cuenta que el problema ya lo tiene en el equipo y es un compañero suyo, teniendo en cuenta que Ferran está haciendo pasos de gigante para convertirse en la nueva referencia del conjunto catalán si su rendimiento continúa igual.

El polaco hablará con Flick sobre sus rotaciones

Aunque el propio Lewandowski sabe que tiene que descansar y rotar para estar fresco para los últimos meses de la temporada, hablará con Flick para comunicarle que quiere ser un fijo en sus alineaciones de cara al final del curso, ya que no soporta ver los partidos importantes desde el banquillo, y prefiere jugarlos de inicio y ser sustituido en las segundas partes.