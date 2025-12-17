Lewandowski rechaza la oferta del Inter Miami

El futuro de Robert Lewandowski en el FC Barcelona es una completa incógnita. El delantero acaba contrato a final de temporada y, de momento, todo apunta a que el Barça no lo renovará, por lo que a partir del próximo verano será libre de elegir su destino. Y a pesar de su edad, el polaco está teniendo muchos pretendientes, siendo uno de ellos el Inter Miami de Leo Messi.

Sin embargo, el jugador habría rechazado la oferta del conjunto americano, ya que su prioridad sigue siendo la de quedarse en Europa. De hecho, Lewandowski ya ha informado al Barça que está dispuesto a renovar, aunque tenga que tener un rol de suplente y un sueldo menor del que tiene ahora, siendo uno de los mejores pagados de toda la plantilla del equipo culé.

El polaco desea continuar en Barcelona, ya que su familia ama la ciudad y están muy a gusto. Aun así, si el Barça decidiese no renovarlo, a pesar de que tendría unas condiciones más que beneficiosas para el club, la siguiente opción de Lewandowski sería la de encontrar un conjunto europeo interesado en él. Eso sí, no uno cualquiera, ya que quiere seguir compitiendo al máximo nivel.

Y ahí, podría entrar el AC Milan, un equipo que lleva tiempo persiguiendo al polaco y que podría lanzarle una oferta apetecible de cara al próximo mes de enero. De momento, el polaco solo ha recibido ofertas de otros clubes, como los americanos, con el Inter Miami a la cabeza. Con la posible marcha de Luis Suárez, Messi está buscando un nuevo '9' top y Lewandowski encaja en sus planes.

Sin embargo, y al menos a día de hoy, el ariete no tiene en mente marcharse a la MLS de Estados Unidos. Aunque vaya a cumplir 38 años el próximo mes de agosto, cree que aún puede competir al máximo nivel y ve Europa como la mejor opción para seguir estando en la élite del fútbol.