Lewandowski se convierte en un incordio para el vestuario del Barça

Robert Lewandowski es uno de los mejores delanteros de la historia y el polaco está viviendo sus últimos años de su carrera en el FC Barcelona. Aun así, parece que esta temporada será la última para el ariete, ya que finaliza contrato a final de curso y, en principio, el Barça no tiene intención de renovarle, tanto por la edad del jugador como por el nivel y el salario que tiene.

Además, Lewandowski se ha convertido en un incordio para el vestuario del Barça. Algunos compañeros ya lo consideran como una "estrella estrellada", teniendo en cuenta que su rendimiento ha decaído bastante y ya no es tan diferencial como antes, lo que ha provocado que Hansi Flick le haya arrebatado la titularidad en más de una ocasión en este inicio de campaña.

Robert Lewandowski ya no convence en el Barça

El polaco es el futbolista que más cobra de la plantilla, por lo que el conjunto azulgrana está deseando quitarse de encima su salario, más aún si está en caída libre y ya no volverá a ser el mismo jugador que era cuando llegó al Barça hace tres años. Por otro lado, en el club tampoco están nada contentos con él por las constantes lesiones que está sufriendo en los últimos meses.

Lewandowski se ha vuelto a lesionar durante el parón de selecciones, por lo que se perderá los próximos partidos, incluido el Clásico contra el Real Madrid. En la entidad azulgrana no entienden que siga yendo con Polonia y tenga que jugar encuentros enteros con 37 años, ya que solo hace que perjudicar al Barça, considerando que ya no estará disponible para los siguientes enfrentamientos.

El delantero polaco se irá del conjunto azulgrana a final de curso

A partir de ahí, el Barça ya está pensando seriamente en el futuro y está planificando la próxima temporada sin el polaco en la plantilla, por lo que también se está diseñando el plan que se realizará en el mercado de fichajes, teniendo en cuenta que, con la salida del ariete, se tendrá que incorporar a un delantero centro de nivel que pueda suplir a Lewandowski.