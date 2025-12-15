Lewandowski se fue el primero del Campo Nou como protesta contra Flick

El FC Barcelona consiguió una victoria importante contra Osasuna para seguir con ventaja en el liderato de la Liga. Aunque el resultado fue corto (0-2), el equipo de Hansi Flick fue superior y los tres puntos fueron merecidos. Sin embargo, Robert Lewandowski, que se quedó sin jugar, fue el primero en marcharse del Spotify Camp Nou como protesta contra el entrenador, enfadado con él.

El polaco tuvo un enfado monumental por no disputar ni un solo minuto, según informó Helena Condis en la COPE. El delantero ya no fue titular, siendo reemplazado por Ferran Torres en el centro del ataque, y a pesar de que al Barça le estaba costando encontrar portería, ya que los goles no llegaron hasta la segunda parte, Flick no quiso darle entrada al ariete en ningún momento.

Lewandowski se enfadó mucho con Flick por no jugar ante Osasuna

Lewandowski no vio minutos por segundo partido consecutivo en la Liga, algo muy extraño en él, pero significativo para su estado actual y que da a entender que, para Flick, ya no es una pieza indispensable en sus esquemas. Además, el alemán también quiere proteger al futbolista, teniendo en cuenta su edad y su físico, que empieza a ser más frágil que nunca en los últimos meses.

Otras informaciones apuntan a que el polaco tendría algunas molestias en el isquiotibial y que, por eso, no jugó ni un solo minuto. Aun así, Lewandowski estuvo en el banquillo y tuvo opciones de entrar, pero finalmente se decidió resguardarlo para evitar que sus posibles molestias fueran a más. Flick optó por la cautela y evitó riesgos innecesarios con el ariete de cara al futuro.

El polaco ya no es una pieza indispensable para el entrenador

Más allá de esto, la realidad es que Lewandowski ha perdido su rol de titular indispensable y, ahora, tiene que jugarse la titularidad con Ferran Torres, el otro '9' que tiene Flick. El valenciano está teniendo más oportunidades que el polaco y no las está desaprovechando de cara a portería, por lo que el veterano atacante tendrá que poner más de su parte para volver al once inicial.