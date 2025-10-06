Lewandowski se ofreció al Real Madrid

Robert Lewandowski fue uno de los jugadores más señalados en la contundente derrota que el FC Barcelona sufrió contra el Sevilla el pasado domingo (4-1). El polaco falló un penalti con 2-1 en el marcador, lo que podría haber dado el empate al Barça y acabar el partido con un resultado muy diferente al que finalmente ocurrió. Por eso, algunos ya han empezado a agradecerle.

Especialmente, los madridistas, ya que esta derrota permite al Real Madrid volver al liderato de la Liga. Por eso, los seguidores blancos agradecieron a Lewandowski su fallo y, además, quisieron recordar el amor que "tiene" por el club madrileño, dándole las gracias por su fallo incomprensible y tildarle de "madridista" por las declaraciones que realizó el delantero hace unos años.

Robert Lewandowski se ofreció en su día al Madrid cuando estaba en el Bayern

Cuando llegó al Bayern de Múnich, Lewandowski realizó unas declaraciones muy sorprendentes en noviembre de 2015. Preguntado por la posibilidad de haber jugado en el Madrid, el polaco fue claro: "No se puede decir que 'no' al Real Madrid. Ya conocen mi historia y no es momento de comentarla de nuevo". Con estas palabras, el delantero reconocía abiertamente su amor por el club blanco.

Además, el polaco también dejó entrever que ya estaba aprendiendo español para un posible aterrizaje en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, al cabo de unos años, concretamente en 2022, dejó el Bayern para llegar a la Liga española, pero no fichó por el Madrid, sino por el eterno rival, el Barça, en un movimiento que sorprendió a todo el mundo del fútbol en su momento.

Los aficionados blancos han recordado este momento después de que fallara su penalti contra el Sevilla

Aun así, su lado "madridista" sigue muy presente y los aficionados blancos se lo han recordado justo en un partido donde su fallo ha permitido al Madrid volver a ser el líder de la competición doméstica y hundir un poco al Barça después de una semana muy dura para los intereses del conjunto azulgrana.