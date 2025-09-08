Lewandowski ya ha recibido la notícia, le comunican que no va a volver a ser titular esta temporada

Este inicio de temporada ha sido de lo más extraño. Entre las lesiones, la falta de rendimiento y la rajada de Hansi Flick sobre los egos, parece que hay más cosas fuera de lugar que las que están en su sitio. Y uno de los futbolistas que cada vez que lo captan las cámaras parece que no está en su lugar natural es Robert Lewandowski, que entre una cosa y otra, todavía no sabe lo que es ser titular en esta nueva temporada. Algo que parecía ser una simple cuestión de tiempo, pero que se ha convertido en algo más habitual de lo que muchos pudiéramos llegar a pensar.

En este sentido, a pesar de que no hizo un buen partido ante el Rayo, Flick está realmente satisfecho con el buen rendimiento de Ferran Torres. El valenciano está a años luz de tener el mismo nivel que el mejor Lewandowski. Sin embargo, si hay algo en lo que es mucho más efectivo es a la hora de tirar la presión y ofrecer desmarques constantes que desordenan la defensa rival y generan espacios para los demás. No llegará a las cotas goleadoras del polaco, pero no es algo que Flick está buscando.

Lewandowski pasa a ser un revulsivo

La realidad es que tener a un goleador del nivel de Robert Lewandowski como una alternativa del banquillo es un lujo que muy pocos se podrían llegar a permitir. Y Flick, este año lo tiene. El polaco asume con naturalidad que a su edad ya no puede jugarlo todo y prefiere tener minutos de calidad que cantidad. Por lo que está de cara y muy abierto a este cambio de rol que, al fin y al cabo, beneficia a todo el mundo.

Por ahora, no se ha adaptado del todo a su nuevo rol. Lewy no ha visto portería y no ha tenido impacto alguno en los partidos. Ni los ha encarrilado ni los ha desatascado. Sin embargo, en la dirección técnica no tienen dudas de que esta es la mejor opción para el polaco, que está viviendo su último curso en el Barcelona.

Así pues, hasta Flick ha llegado a la conclusión de que esta temporada es la de Ferran Torres. Lewandowski ha llegado al ocaso de su carrera y no hay un mejor momento para que haya un cambio en el dueño de la posición de nueve en el Barça.