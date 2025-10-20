Llegaría gratis y pagaron 90 millones por él: Deco tiene hecho el recambio de Lewandowski

El FC Barcelona está a punto de cerrar un movimiento que podría revolucionar su delantera sin necesidad de un gran desembolso económico. Deco, el director deportivo blaugrana, tiene en su agenda a Dušan Vlahović y está moviendo los hilos para que el delantero serbio se convierta en el recambio de Robert Lewandowski. Lo más atractivo de la operación es que el jugador, por el que la Juventus pagó cerca de 90 millones de euros en su momento, podría llegar gratis al Camp Nou.

El delantero serbio no continuará en la disciplina de la Juventus y su salida es inminente al finalizar su contrato. Deco ve en él una opción ideal por perfil, coste y potencial. Aunque Vlahović no ha brillado con la consistencia esperada en Turín, el Barça está convencido de que el talento lo tiene y que bajo la dirección de Hansi Flick podría recuperar su mejor versión goleadora, esa que demostró en la Fiorentina.

Vlahović vs. Ferran Torres: La competencia por el puesto

La llegada de Vlahović a coste cero es el factor que elimina todo el riesgo de la operación. Deco lo considera un buen recambio para Lewandowski, ya que su capacidad para fijar centrales y su remate son cualidades que el Barça necesita desesperadamente. El serbio llegaría para competir el puesto directamente con Ferran Torres y con cualquier otro delantero que pueda incorporar el club.

Para el FC Barcelona, el fichaje de Vlahović es una jugada maestra. Conseguir a un delantero de 90 millones de euros sin pagar traspaso minimiza el riesgo al máximo, incluso si su rendimiento no fuera el esperado. En un club con las finanzas ajustadas, estas oportunidades de mercado son prioritarias. Deco confía en que el ambiente del Barça y el estilo de juego de Flick sean el revulsivo que el serbio necesita para volver a ser un delantero temido en Europa. La puerta de Vlahović a la Juventus está cerrada, y la de Catalunya se abre de par en par.

Así pues, Deco está cerca de cerrar el fichaje de Dušan Vlahović, el delantero por el que pagaron 90 millones, para que llegue gratis al FC Barcelona como el recambio ideal de Robert Lewandowski.