Lo ponían a la altura de Pedri y Lamine, pero Hansi Flick no puede confiar en él: le falta mucho nivel

Debutar nunca es fácil para ningún joven futbolista, la presión de tener que ofrecer un gran nivel en el estreno con los mayores es una labor muy complicada para los más jóvenes. Y es que, a pesar de que en can Barça se han acostumbrado a ver como cracks mundiales del nivel de Lamine Yamal o Pedri eran capaces de rendir, la realidad es que los debuts de las jóvenes estrellas no tienen por qué ser siempre al nivel de los mejores del mundo. Algo que le ha sucedido a Dro, que sin estar a un nivel malo, demostró que, ante la Real Sociedad, todavía le falta algo.

El joven y prometedor futbolista gallego no pudo brillar y sacar a relucir todo su talento en su primer partido como jugador del primer equipo del Barça. Se hizo notar una importante falta de nivel físico por parte del jugador de origen filipino, al que, a pesar de sobrarle la calidad en sus botas, todavía le falta ser capaz de aguantar las cargas físicas por parte de los rivales, que durante la primera parte del partido ante la Real Sociedad demostraron que a Dro todavía le falta crecer mucho para poder compararse y competir al máximo nivel, en igualdad de condiciones.

Flick no podrá apostar tanto por Dro

Visto lo sucedido en la primera parte del Barça – Real Sociedad, es probable que Hansi Flick tenga que asumir que Dro no está en condiciones de jugar durante 90 minutos contra equipos de primer nivel. Todavía no puede ir al choque ni aguantar la fuerza de los contrarios. Algo que para un mediapunta es muy importante. De este modo, salvo que sea en segundas partes, con los partidos algo más rotos, Dro lo va a tener complicado.

De este modo, a pesar de tener la calidad de cracks como Pedri o Lamine, la realidad es que Dro todavía le falta ese punto de capacidad física para poder estar a un nivel suficiente como para ser importante en el Barça de un Hansi Flick que exige lo mejor de sus jugadores.

Así pues, habrá que tener paciencia con Dro, que ante la Real Sociedad descubrió que el nivel de la Primera División es muy grande, ya no solo en cuanto a la calidad de los jugadores, sino también en lo que a físico se refiere.