Los agentes de Haaland han sido claros con Laporta: si sale, no será al Barça

Joan Laporta ha recibido una noticia demoledora para sus aspiraciones de futuro. Los agentes de Erling Haaland han sido claros y contundentes: si el delantero noruego abandona el Manchester City, no será al Barça. Esta comunicación directa ha descorazonado al presidente blaugrana, que ve cómo la puerta a uno de los atacantes más deseados del planeta se cierra de golpe.

La cruda realidad que le han transmitido es que el Real Madrid está muy por delante en la carrera por el fichaje. La operación tiene una base económica tan sólida que Laporta sabe que no podrá hacer nada para competir en la puja.

El factor Vinicius lo decide todo para el Madrid

La gran ventaja del Real Madrid reside en su estrategia de mercado. Los agentes de Haaland han dejado claro al Barça que el club blanco lo tiene económicamente hecho, ya que con la venta de Vinicius Júnior no habría ningún problema económico para fichar al noruego. Esta maniobra maestra del Madrid ha dejado sin opciones a un Barça lastrado por sus problemas financieros.

La directiva blaugrana soñaba con la posibilidad de convencer al delantero para que liderara su ataque, pero la prioridad de Haaland pasa por un club que pueda garantizarle tanto el proyecto deportivo como las condiciones económicas de un crack mundial.

Laporta tendrá que buscar alternativas al noruego

La comunicación de los representantes ha sido un mensaje de realidad para Joan Laporta: mejor que piense en otros, porque el fichaje de Haaland va a ser imposible. El presidente debe asumir que su club no está en condiciones de competir por las grandes estrellas del mercado.

Esta negativa obliga a Laporta a reorientar la búsqueda del sucesor de Lewandowski hacia objetivos más realistas y asequibles, lejos de la órbita de Haaland. La batalla por la delantera del futuro está perdida.

Así pues, los agentes de Haaland han sido claros con Laporta: si el noruego sale, no será al Barça, ya que el Real Madrid lo tiene económicamente hecho gracias a la venta de Vinicius, lo que hace que el fichaje sea imposible.