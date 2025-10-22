Los médicos del Barça dan la voz de alarma: no estará bien para el Clásico

Saltan las alarmas en can Barça a pocos días del Clásico. Los servicios médicos del FC Barcelona han informado a Hansi Flick de que Lamine Yamal no se encuentra en su mejor estado físico y que difícilmente llegará al cien por cien para el partido ante el Real Madrid. El joven crack blaugrana arrastra molestias derivadas del sobreesfuerzo acumulado en las últimas semanas, y su rendimiento en el encuentro ante el Olympiacos ha sido la confirmación definitiva de que algo no va bien.

Durante el partido de Champions, Lamine se mostró lento, sin chispa y con evidentes dificultades para completar las jugadas que antes resolvía con facilidad. No está rápido, no tiene la misma aceleración ni la misma potencia en los cambios de ritmo, y eso preocupa enormemente al cuerpo técnico, que teme que pueda estar físicamente al límite, debido a los dolores y molestias propios de los problemas relacionados con el pubis.

Los médicos confirman a Flick que no estará al cien por cien

Según la información que maneja el cuerpo médico, Lamine Yamal no ha podido recuperarse del todo de las pequeñas molestias musculares que arrastra desde hace días. Aunque no sufre una lesión grave, su estado no es el ideal para afrontar un partido tan exigente como el del Santiago Bernabéu. Los doctores han trasladado a Flick que el futbolista necesita descanso, pero el técnico alemán sabe que, por su peso mediático y futbolístico, difícilmente podrá dejarlo fuera, tanto por su bien, como por el del equipo, que sin Lamine pierde gran parte de todo su poderío ofensivo en las grandes noches.

Aun así, el plan de Hansi Flick pasa por medir al máximo los minutos de Lamine. Si no fuera quien es, aseguran desde el vestuario, se quedaría en el banquillo. Pero la realidad es que el entrenador alemán no puede prescindir del talento del joven extremo en el encuentro más importante de la temporada.

Así pues, el Barça afrontará el Clásico con preocupación por el estado físico de Lamine Yamal, una pieza fundamental que no llega en las mejores condiciones y cuya presencia en el once inicial podría convertirse en un arma de doble filo para Hansi Flick.